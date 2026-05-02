د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع



ليس العمل مجرد وسيلة للعيش، بل هو اللغة التي تُشيِّد بها الأمم تاريخها، وتخطّ بها ملامح مستقبلها.

في الأول من مايو من كل عام، يتجدّد الاحتفاء بعيد العمال، لا بوصفه مناسبة عابرة في سجلّ الأيام، بل باعتباره محطة إنسانية عميقة تُستحضر فيها قيمة العمل بوصفه عماد الحضارات، وركيزة الاستقرار، وأحد أعظم وجوه الاستخلاف في الأرض. إنه يوم يُنصت فيه العالم إلى صوت الكدح الشريف، ويُعيد الاعتبار لكل يدٍ تبني، ولكل عقلٍ يُبدع، ولكل جهدٍ صادقٍ يُسهم في عمران الحياة.

ومن هذه الحقيقة الكبرى تنبثق الرؤية القرآنية التي لا تفصل بين الإيمان والسعي، ولا بين العبادة والعمل، حيث يقول تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: 10]، في توجيه رباني يفتح أبواب الحركة في الأرض بعد أداء العبادة، ويجعل من السعي في طلب الرزق امتدادًا لمعنى الاستخلاف، لا انفصالًا عنه. وفي السياق ذاته، يؤكد النبي ﷺ هذا المعنى في قوله: «ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده» (رواه البخاري)، ليغدو العمل الشريف معيارًا للكرامة، ومصدرًا للعزة، وطريقًا للاعتماد على النفس.

ومع هذا التأسيس العقدي والأخلاقي، تتجلى قيمة العمل بوصفه أكثر من مجرد نشاط يومي؛ إنه بناء للإنسان قبل أن يكون بناءً للمادة، وصناعة للوعي قبل أن يكون إنتاجًا للسلع. فالعامل في مصنعه، والباحث في مختبره، والفلاح في حقله، والمعلم في فصله، جميعهم يشتركون في صياغة المعنى العميق للحضارة، حيث تتكامل الأدوار وتتداخل الجهود في نسيج واحد لا يقبل الانفصال.

ومن هنا، حين نتأمل مسيرة الأمم، ندرك أن النهضة لا تُمنح، بل تُنتزع بالعمل، ولا تُهدى، بل تُبنى بالصبر والإتقان. فحيثما وُجد العمل الصادق، وُجدت الحياة، وحيثما غاب، سكن الجمود وتراجع العمران.

وفي ظل مشروعات التنمية المتسارعة التي تشهدها مصر في مختلف المجالات، تتجدد الحاجة إلى ترسيخ ثقافة العمل المنتج القائم على المعرفة والإتقان. فلم يعد العمل مجرد أداء روتيني، بل أصبح مرهونًا بالابتكار والتطوير المستمر، وهو ما يجعل من الاستثمار في الإنسان — تأهيلًا وتدريبًا وتمكينًا — حجر الزاوية في بناء المستقبل.

وفي هذا السياق، يمكن إدراك أن قيمة العمل لا تكتمل إلا عندما تقترن بالعدالة، إذ لا معنى للإنتاج إذا غابت الكرامة، ولا استقرار لعجلة التنمية إذا اختل ميزان الحقوق. فالعامل الذي يُطالب بالبذل والعطاء، يستحق في المقابل بيئة عادلة، وأجرًا كريمًا، وتقديرًا يحفظ له إنسانيته ويصون جهده.

ومن زاوية أخرى، تتأكد الحاجة إلى غرس ثقافة احترام العمل في وعي الأجيال الجديدة، بحيث لا يُنظر إلى المهن من زاوية التفاوت الاجتماعي، بل من زاوية الإتقان والقيمة والإضافة. فالأمم التي تنهض حقًا، هي التي تُقدّر كل عمل شريف، وتمنح لكل جهدٍ مكانته اللائقة في منظومة البناء.

وبين هذا المعنى وذاك، يتأكد أن العمل ليس مجرد وظيفة أو وسيلة كسب، بل هو في جوهره رسالة وجود، ومسار حضاري، وأداة لإعمار الأرض وإحياء الإنسان.

إن عيد العمال دعوة متجددة لإعادة اكتشاف قيمة العمل في حياة الأمم، واستحضار أبعاده الإنسانية والأخلاقية والحضارية، وترسيخ مكانته كقيمة مركزية في بناء الفرد والمجتمع. وهو، قبل كل شيء، تحية تقدير لكل من اختار طريق العطاء، وجعل من جهده لبنةً في صرح الإنسانية.

كل عام وعمال مصر والعالم بخير، وكل عام والعمل يظل عنوان الكرامة، وجسر العبور نحو غدٍ أكثر إشراقًا، تصنعه سواعد مخلصة، وعقول واعية، وإرادة لا تعرف المستحيل.

