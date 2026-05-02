ملكة السماء..ترامب قريب من تسلم طائرته الجديدة التي تلقاها كهدية من قطر

أعلنت القوات الجوية الأمريكية في وقت متأخر من يوم الجمعة أنها انتهت من تعديل واختبار طائرة بوينج 747 التي تبرعت بها قطر لاستخدامها مؤقتًا كطائرة الرئاسة الأمريكية، وتتوقع أن تكون جاهزة لاستخدام الرئيس دونالد ترامب هذا الصيف.

وقالت القوات الجوية في بيان صحفي إن الطائرة النفاثة تخضع حالياً لعملية طلاء باللون الأحمر والأبيض والأزرق.

قبل وزير الحرب بيت هيجسيث الطائرة الفاخرة قبل عام.

دافع ترامب عن الهدية باعتبارها وسيلة لتوفير أموال دافعي الضرائب.

صرح ترامب بأنه لن يتم السفر بالطائرة بعد انتهاء ولايته.

و قال إنه سيتم التبرع بالطائرة لمكتبة رئاسية مستقبلية، على غرار ما حدث مع طائرة بوينج 707 التي استخدمها الرئيس رونالد ريجان، حيث تم إخراجها من الخدمة وعرضها كقطعة متحفية.

وقال مسؤولون في القوات الجوية إن الطائرة القطرية ستعمل كـ "جسر" حتى تصبح شركة بوينج جاهزة لتسليم طائرتين جديدتين، وهو أمر متوقع في عام 2028.

الطائرتان المستخدمتان حاليًا كطائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس ون" تحلقان منذ ما يقارب أربعة عقود، وترامب حريص على استبدالهما.

خلال ولايته الأولى، عرض نموذجًا لطائرة جامبو جديدة في المكتب البيضاوي، مزودة بتصميم طلاء جديد يحاكي ألوان طائرته الشخصية: الأحمر والأبيض والأزرق الداكن.

بدأت شركة بوينج بتحديث طائرات 747 التي صُنعت في الأصل لشركة طيران روسية توقفت عن العمل.

إلا أن البرنامج واجه تأخيرات استمرت قرابة عقد من الزمن نتيجة سلسلة من المشكلات، بما في ذلك إفلاس أحد المتعاقدين وصعوبة إيجاد موظفين مؤهلين والاحتفاظ بهم ممن يمكن منحهم تصاريح أمنية رفيعة المستوى.

لن يكتمل بناء الطائرات الجديدة إلا قرب نهاية ولاية ترامب، وقد نفد صبره.

ووصف الوضع بأنه "فوضى عارمة"، واشتكى من أن طائرة الرئاسة ليست بمستوى فخامة الطائرات التي يقودها بعض القادة العرب.

وُصفت الطائرة القطرية التي تبلغ قيمتها 400 مليون دولار بأنها "قصر في السماء"، مزودة بأماكن إقامة فاخرة وتصميمات عالية الجودة.

لكن الأمن هو الشغل الشاغل فيما يتعلق بسفر الرؤساء.

بُنيت طائرات الرئاسة الأمريكية الحالية قرب نهاية الحرب الباردة، وهي مُحصّنة ضد آثار الانفجارات النووية، وتتضمن مجموعة من ميزات الأمان، مثل أنظمة الدفاع الصاروخي وغرفة عمليات داخلية.

كما أنها مجهزة بقدرات التزود بالوقود جواً في حالات الطوارئ، على الرغم من أنها لم تستخدم مطلقاً مع وجود رئيس على متنها.

لم يتضح بعد ما هي القدرات التي أُضيفت إلى الطائرة القطرية السابقة. ولم يكشف سلاح الجو عن تكلفة التعديلات، لكنّ مشرّعين أشاروا العام الماضي إلى أنها قد تتجاوز مليار دولار.

أفاد مسؤولون في سلاح الجو الأمريكي أنهم استأجروا طائرة شحن من طراز 747-8 من شركة أطلس إير بين أكتوبر وفبراير لتدريب الطيارين على أحدث طراز.

كما اشترت الولايات المتحدة طائرتين من شركة لوفتهانزا الألمانية لأغراض التدريب وتوفير قطع الغيار. يُذكر أن شركة بوينج أوقفت إنتاج طائرات 747 في عام 2023.