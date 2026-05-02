10 مايو.. تسليم قطع أراضٍ بنشاط ورش وأخرى سكنية بمدينة طيبة الجديدة

أعلن جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة عن بدء تسليم قطع أراضٍ بنشاط (ورش) بالمنطقة الصناعية بعدد (10) قطع تم تخصيصها بالمزاد العلني.

إلى جانب تسليم قطع أراضٍ بنشاط (سكني) بالمجاورة 3 بمنطقة 480 فدانًا، بعدد (63) قطعة مخصصة بالقرعة العلنية بالمدينة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 10/5/2026 وحتى يوم الأحد 17/5/2026.

وأوضح جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة أنه سيتم تسليم القطع الصناعية أرقام من 1 إلى 10، يوم الأحد 10/5/2026، وقطع الأراضي السكنية أرقام من 204 إلى 224، يوم الإثنين 11/5/2026، والقطع أرقام من 225 إلى 245، يوم الثلاثاء 12/5/2026، والقطع أرقام من 246 إلى 267، يوم الأربعاء 13/5/2026، على أن يُخصص يوم الأحد 17/5/2026 لمن تخلّفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.