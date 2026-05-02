تباين أسعار الدواجن في مصر.. استقرار الفراخ البيضاء وارتفاع البانيه



شهدت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية، اليوم السبت 2 مايو 2026، حالة من التباين بين الاستقرار الطفيف في بعض الأصناف والانخفاض المحدود في أخرى، مع استمرار ارتفاع أسعار بعض القطع مثل البانيه، وسط متابعة يومية من المواطنين لحركة السوق.



ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار حالة التوازن النسبي بين العرض والطلب، مع اختلاف الأسعار حسب النوع والمنطقة وجودة المنتج، ما ينعكس على تنوع شرائح الأسعار داخل الأسواق المحلية.



أسعار الفراخ اليوم



الفراخ البيضاء: 105 جنيهات للكيلو

الفراخ البلدي الشمورت: 138 جنيهًا للكيلو

الساسو: 130 جنيهًا للكيلو

الفيومي: 140 جنيهًا للكيلو

البرابر الفلاحي: 140 جنيهًا للكيلو

أسعار أجزاء الدواجن

الوراك الفريش: 115 جنيهًا

الورك: 105 جنيهات

الصدور بالعظم: 195 جنيهًا

الأجنحة: 70 جنيهًا

الدبابيس الكنتاكي: 138 جنيهًا



أسعار البانيه ومنتجاته



البانيه: 255 جنيهًا للكيلو

كسر البانيه: 70 جنيهًا

الكبدة الصافي: 130 جنيهًا

القوانص: 98 جنيهًا

الهياكل: 25 جنيهًا

الرجول: 12 جنيهًا

أسعار الحمام والطيور

الحمام الجامبو: 210 جنيهات للجوز

الحمام الكداب: 190 جنيهًا

الرومي البلدي: 170 جنيهًا

الرومي الأبيض: 155 جنيهًا

البط البلدي الفلاحي: 140 جنيهًا

البط المولر: 130 جنيهًا

البط الأبيض: 120 جنيهًا

الأرنب البلدي: 135 جنيهًا

ويعكس هذا التباين في الأسعار حالة من الاستقرار النسبي في سوق الدواجن، مع استمرار الطلب المرتفع على الفراخ البيضاء باعتبارها الخيار الأكثر استهلاكًا، في ظل متابعة يومية من المستهلكين لحركة الأسعار وتغيراتها.