الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تباين أسعار الدواجن في مصر.. استقرار الفراخ البيضاء وارتفاع البانيه

الدواجن
الدواجن
ولاء عبد الكريم


شهدت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية، اليوم السبت 2 مايو 2026، حالة من التباين بين الاستقرار الطفيف في بعض الأصناف والانخفاض المحدود في أخرى، مع استمرار ارتفاع أسعار بعض القطع مثل البانيه، وسط متابعة يومية من المواطنين لحركة السوق.
 

ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار حالة التوازن النسبي بين العرض والطلب، مع اختلاف الأسعار حسب النوع والمنطقة وجودة المنتج، ما ينعكس على تنوع شرائح الأسعار داخل الأسواق المحلية.
 

أسعار الفراخ اليوم
 

الفراخ البيضاء: 105 جنيهات للكيلو
الفراخ البلدي الشمورت: 138 جنيهًا للكيلو
الساسو: 130 جنيهًا للكيلو
الفيومي: 140 جنيهًا للكيلو
البرابر الفلاحي: 140 جنيهًا للكيلو
أسعار أجزاء الدواجن
الوراك الفريش: 115 جنيهًا
الورك: 105 جنيهات
الصدور بالعظم: 195 جنيهًا
الأجنحة: 70 جنيهًا
الدبابيس الكنتاكي: 138 جنيهًا
 

أسعار البانيه ومنتجاته
 

البانيه: 255 جنيهًا للكيلو
كسر البانيه: 70 جنيهًا
الكبدة الصافي: 130 جنيهًا
القوانص: 98 جنيهًا
الهياكل: 25 جنيهًا
الرجول: 12 جنيهًا
أسعار الحمام والطيور
الحمام الجامبو: 210 جنيهات للجوز
الحمام الكداب: 190 جنيهًا
الرومي البلدي: 170 جنيهًا
الرومي الأبيض: 155 جنيهًا
البط البلدي الفلاحي: 140 جنيهًا
البط المولر: 130 جنيهًا
البط الأبيض: 120 جنيهًا
الأرنب البلدي: 135 جنيهًا
ويعكس هذا التباين في الأسعار حالة من الاستقرار النسبي في سوق الدواجن، مع استمرار الطلب المرتفع على الفراخ البيضاء باعتبارها الخيار الأكثر استهلاكًا، في ظل متابعة يومية من المستهلكين لحركة الأسعار وتغيراتها.

المتهمة

البيض

المشاجرة

د.نجلاء شمس

