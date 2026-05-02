الإمارات تدعو لكثرة الإنجاب وتعدد الزوجات لزيادة النسل..اعرف التفاصيل
قبل ما تشتري.. هل البطيخ آمن أم مسرطن؟ خبراء يكشفون الحقيقة الكاملة
الجزائر.. قرار بحضور 70 ألف مشجع لاتحاد العاصمة بمواجهة الزمالك
بالأسلحة البيضاء.. القبض على 11 أجنبيا تشاجروا بأسوان
لحظة لن أنساها.. الأسطى هبة عبد الرحمن تتحدث عن تكريمها من الرئيس السيسي
جسم مشبوه يقترب من سفينتين غرب ميناء المكلا بساحل اليمن
فتح مضيق هرمز قبل المفاوضات النووية.. تفاصيل مقترح إيراني رفضه ترامب
طرح كراسات تنفيذ وحدات “سكن لكل المصريين”.. موعد وطريقة التقديم
تسمم فى الدم.. مدين يكشف تفاصيل تعرضه لأزمة صحية
تفاصيل وفاة 3 في انفجار أسطوانة غاز داخل مخزن بالبراجيل
تسهيلات غير مسبوقة.. رئيس البعثة يعلن خطة الداخلية لخدمة 24 ألف حاج قرعة
تداعيات زلزال القمة.. 5 إجراءات في الزمالك لاستعادة لقب الدوري
رئيس التحرير
طه جبريل
عماد الدين حسين: إيران تتبع «الإنهاك التفاوضي» في مواجهة واشنطن

صورة أرشيفية

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن الورقة التفاوضية الأمريكية الإيرانية الأولى التي جرى تداولها قبل أيام، تضمنت ملامح تتعلق برفع تدريجي للعقوبات والحصار عن الموانئ الإيرانية، مقابل تخفيف القيود المتعلقة بمضيق هرمز، على أن يتم لاحقًا الانتقال إلى مناقشة الملف النووي.

وأوضح «حسين»، خلال مداخلة عبر الإنترنت على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الورقة الثانية التي تحدثت عنها تقارير إعلامية دولية مثل «وول ستريت جورنال»، لم تتسرب تفاصيلها حتى الآن، مرجحًا أنها أكثر تطورًا من سابقتها، في إطار سياسة «التدرج التفاوضي» التي تتبعها إيران، مضيفًا أن طهران تعتمد على تقديم تنازلات محسوبة وبطيئة، مستفيدة من خبراتها السابقة في التفاوض مع الولايات المتحدة، والتي شهدت حالات من التوتر والتراجع المفاجئ في الاتفاقات، ما دفعها إلى تبني نهج يقوم على «الإنهاك التفاوضي».

وتابع أن هذا النهج يتعارض مع رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يميل إلى إبرام صفقات سريعة وواضحة، وهو ما يفسر حالة التوتر والإحباط التي تظهر في مواقفه تجاه الملف الإيراني، مشيرًا إلى أن استمرار هذا المسار التفاوضي المعقد قد يقود إلى أحد سيناريوهين، إما تصعيد أمريكي واسع، أو استمرار حالة الجمود التي تبقي المشهد مفتوحًا على احتمالات متباينة. 

وفاة طبيبة بسبب العوضي

زوج طبيبة راحلة يتهم ضياء العوضي بالتسبب في وفاتها: أقنعها توقف العلاج

ارشيفية

صوت يهز عزبة الخطيب بإمبابة.. انفجار ثلاجة بمخزن جبن وأنباء عن سقوط ضحايا

البيض

نزل 40 جنيه.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق

الأهلي

رضا عبد العال: هذا الثنائي ضيع الزمالك.. وبيراميدز الأقرب للتتويج بالدوري

أسعار الدواجن

ارتفاع البانيه رغم انخفاض أسعار الدواجن.. ماذا يحدث في سوق الفراخ؟

النادي الأهلي والطيب

رد فعل غير متوقع من أحمد الطيب بعد خسارة الزمالك من الأهلي بثلاثية

ياسمين عز

بعد ثلاثية الأهلي.. ياسمين عز تسخر : كان في بطيخة ما خدتش بالي منها

بعد تريند الأنظمة النظيفة.. تناول البيض يوميًا مفيد أم خطر صامت؟ الحقيقة الكاملة

تناول البيض يوميًا مفيد أم خطر على صحة الإنسان؟.. اعرف الحقيقة

فولكس فاجن

النجاة من الإفلاس.. فولكس فاجن تبدأ بيع سيارات صينية لأول مرة

بي واي بي

بي واي دي تبيع سيارة خارقة بـ 3 ملايين دولار

OpenAI

إيلون ماسك: كنت أحمق عندما موّلت OpenAI لتحولها إلى تعظيم الأرباح

بالصور

صحة الشرقية: تنفيذ 113 ألف زيارة لكبار السن وذوى الهمم بالمنازل

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فستان لافت.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

لوك مختلف.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

وداعًا حبيبة الملايين.. بورش توقف إنتاج السيارة الأكثر مبيعًا في تاريخها

بورش ماكان
بورش ماكان
بورش ماكان

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

المزيد