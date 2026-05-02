صحة الشرقية: تنفيذ 113 ألف زيارة لكبار السن وذوى الهمم بالمنازل

ثمن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية جهود الفرق الطبية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية المجانية لأكثر من (١١٣) ألف مواطن من كبار السن وذوى الهمم من أبناء المحافظة بمنازلهم خلال أيام الجُمع والعطلات الرسمية ،تخفيفاً عنهم ومراعاة لظروفهم الصحية، مؤكداً حرص المحافظة على توفير كافة أوجه الدعم والتيسيرات لضمان وصول الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية ، وخاصة كبار السن وذوي الهمم وخاصة بالمناطق النائية.

اضاف الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية إستمرار التواجد المكثف لأطباء وتمريض وحدات الرعاية الأولية بالفرق الطبية المتحركة بمختلف الوحدات الصحية بالمحافظة على مدار أيام الجمع والعطلات الرسمية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية إلى أنه على مدار يوم أمس الجمعة، تم خلالها تقديم (٢٢٩٤) زيارة منزلية لكبار السن و (٧) زيارة لذوي الهمم.

الجدير بالذكر، أن إجمالي عدد الزيارات التى قامت مديرية الصحة بتنفيذها على مدار (٨٢) إسبوعاً بلغت ( ١١٣ ألف و ٣٩٥) زيارة منزلية لتقديم الخدمات الطبية والكشف على أمراض " الضغط، السكر، أمراض القلب، الإعتلال الكلوي ، أمراض الجهاز الهضمي، وأمراض سوء التغذية كالأنيميا والسمنة وفحص النظر والاسنان" وكذلك تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي والمشورة الغذائية اللازمة لكبار السن وتقديم العلاج اللازم أو إحالة الحالات المرضية التي تستدعي تدخلات طبية متقدمة للمستشفيات التابعة للمديرية.