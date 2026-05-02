برابط الاستعلام.. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة مايو 2026

مع بدء شهر مايو يحرص ملايين المستفيدين على معرفة موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر مايو 2026، وذلك لتلبية احتياجاتهم المعيشية وتدبير نفقاتهم الأساسية.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة مايو 2026

ووفقًا لجدول صرف المعاشات، فإن معاش تكافل وكرامة لشهر مايو من المقرر أن يُصرف اعتبارًا من يوم 15 من ذات الشهر، وسيستمر حتى نهايته، من خلال ماكينات البريد المصري، وماكينات الصراف الآلي، وفروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة على مستوى الجمهورية.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عن مايو 2026

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2026 عن طريق الموقع الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2026

1 - زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

2 - اختيار برنامج تكافل وكرامة.

3 - كتابة المستحق لـ معاش تكافل وكرامة الاسم رباعي.

4 - يحدد المستحق من معاش تكافل وكرامة الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.

5 - إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق من معاش تكافل وكرامة.

6 - اضغط على كلمة استعلام.

7 - تظهر جميع البيانات التي يريد الاستعلام عنها.

خطوات التسجيل في برنامج تكافل وكرامة

يمكن للمواطنين الراغبين في التسجيل التوجه إلى أقرب وحدة اجتماعية وتقديم المستندات المطلوبة، والتي تشمل:

-صورة من بطاقة الرقم القومي.

-شهادات ميلاد الأبناء.

-وثائق الزواج أو الطلاق إن وجدت.

-تقارير طبية في الحالات المرضية.

شروط الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط الأساسية للحصول على الدعم، أبرزها:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيم داخل مصر.

- ألا يقل عمر المستفيد عن 65 عامًا في بعض الحالات.

- عدم الحصول على دخل ثابت من القطاع الحكومي أو الخاص.

- أن يكون من ذوي الإعاقة أو المرضى المزمنين.

- للأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم، يجب أن يكون معدل حضور الأطفال لا يقل عن 80%.

- عدم امتلاك المتقدم لأي أراضٍ زراعية أو عقارات.

- ألا يتجاوز الدخل التأميني الشهري 400 جنيه.