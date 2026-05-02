الإمارات تدعو لكثرة الإنجاب وتعدد الزوجات لزيادة النسل..اعرف التفاصيل
قبل ما تشتري.. هل البطيخ آمن أم مسرطن؟ خبراء يكشفون الحقيقة الكاملة
الجزائر.. قرار بحضور 70 ألف مشجع لاتحاد العاصمة بمواجهة الزمالك
بالأسلحة البيضاء.. القبض على 11 أجنبيا تشاجروا بأسوان
لحظة لن أنساها.. الأسطى هبة عبد الرحمن تتحدث عن تكريمها من الرئيس السيسي
جسم مشبوه يقترب من سفينتين غرب ميناء المكلا بساحل اليمن
فتح مضيق هرمز قبل المفاوضات النووية.. تفاصيل مقترح إيراني رفضه ترامب
طرح كراسات تنفيذ وحدات “سكن لكل المصريين”.. موعد وطريقة التقديم
تسمم فى الدم.. مدين يكشف تفاصيل تعرضه لأزمة صحية
تفاصيل وفاة 3 في انفجار أسطوانة غاز داخل مخزن بالبراجيل
تسهيلات غير مسبوقة.. رئيس البعثة يعلن خطة الداخلية لخدمة 24 ألف حاج قرعة
تداعيات زلزال القمة.. 5 إجراءات في الزمالك لاستعادة لقب الدوري
برابط الاستعلام.. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة مايو 2026

مع بدء شهر مايو يحرص ملايين المستفيدين على معرفة موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر مايو 2026، وذلك لتلبية احتياجاتهم المعيشية وتدبير نفقاتهم الأساسية.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة مايو 2026

ووفقًا لجدول صرف المعاشات، فإن معاش تكافل وكرامة لشهر مايو من المقرر أن يُصرف اعتبارًا من يوم 15 من ذات الشهر، وسيستمر حتى نهايته، من خلال ماكينات البريد المصري، وماكينات الصراف الآلي، وفروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة على مستوى الجمهورية.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عن مايو 2026

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2026 عن طريق الموقع الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط، اضغط هنــــــــا.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2026

1 - زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

2 - اختيار برنامج تكافل وكرامة.

3 - كتابة المستحق لـ معاش تكافل وكرامة الاسم رباعي.

4 - يحدد المستحق من معاش تكافل وكرامة الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.

5 - إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق من معاش تكافل وكرامة.

6 - اضغط على كلمة استعلام.

7 - تظهر جميع البيانات التي يريد الاستعلام عنها.

خطوات التسجيل في برنامج تكافل وكرامة

يمكن للمواطنين الراغبين في التسجيل التوجه إلى أقرب وحدة اجتماعية وتقديم المستندات المطلوبة، والتي تشمل:

-صورة من بطاقة الرقم القومي.

-شهادات ميلاد الأبناء.

-وثائق الزواج أو الطلاق إن وجدت.

-تقارير طبية في الحالات المرضية.

شروط الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط الأساسية للحصول على الدعم، أبرزها:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيم داخل مصر.

- ألا يقل عمر المستفيد عن 65 عامًا في بعض الحالات.

- عدم الحصول على دخل ثابت من القطاع الحكومي أو الخاص.

- أن يكون من ذوي الإعاقة أو المرضى المزمنين.

- للأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم، يجب أن يكون معدل حضور الأطفال لا يقل عن 80%.

- عدم امتلاك المتقدم لأي أراضٍ زراعية أو عقارات.

- ألا يتجاوز الدخل التأميني الشهري 400 جنيه.

معاشات تكافل وكرامة مايو 2026 برنامج تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي التسجيل في برنامج تكافل وكرامة صرف معاشات تكافل وكرامة

وفاة طبيبة بسبب العوضي

زوج طبيبة راحلة يتهم ضياء العوضي بالتسبب في وفاتها: أقنعها توقف العلاج

ارشيفية

صوت يهز عزبة الخطيب بإمبابة.. انفجار ثلاجة بمخزن جبن وأنباء عن سقوط ضحايا

البيض

نزل 40 جنيه.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق

الأهلي

رضا عبد العال: هذا الثنائي ضيع الزمالك.. وبيراميدز الأقرب للتتويج بالدوري

أسعار الدواجن

ارتفاع البانيه رغم انخفاض أسعار الدواجن.. ماذا يحدث في سوق الفراخ؟

النادي الأهلي والطيب

رد فعل غير متوقع من أحمد الطيب بعد خسارة الزمالك من الأهلي بثلاثية

ياسمين عز

بعد ثلاثية الأهلي.. ياسمين عز تسخر : كان في بطيخة ما خدتش بالي منها

بعد تريند الأنظمة النظيفة.. تناول البيض يوميًا مفيد أم خطر صامت؟ الحقيقة الكاملة

تناول البيض يوميًا مفيد أم خطر على صحة الإنسان؟.. اعرف الحقيقة

فولكس فاجن

النجاة من الإفلاس.. فولكس فاجن تبدأ بيع سيارات صينية لأول مرة

بي واي بي

بي واي دي تبيع سيارة خارقة بـ 3 ملايين دولار

OpenAI

إيلون ماسك: كنت أحمق عندما موّلت OpenAI لتحولها إلى تعظيم الأرباح

بالصور

صحة الشرقية: تنفيذ 113 ألف زيارة لكبار السن وذوى الهمم بالمنازل

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فستان لافت.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

لوك مختلف.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

وداعًا حبيبة الملايين.. بورش توقف إنتاج السيارة الأكثر مبيعًا في تاريخها

بورش ماكان
بورش ماكان
بورش ماكان

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

المزيد