صوت يهز عزبة الخطيب بإمبابة.. انفجار ثلاجة بمخزن جبن وأنباء عن سقوط ضحايا

شهدت منطقة عزبة الخطيب بمنطقة إمبابة، مساء اليوم، حالة من الذعر بين الأهالي عقب سماع دوي انفجار قوي، أعقبه تصاعد أدخنة من داخل أحد المباني، وسط أنباء أولية عن انفجار ثلاجة داخل مخزن جبن.



وقال عدد من شهود العيان إن صوت الانفجار كان شديدًا لدرجة أنه تسبب في اهتزاز جدران عدد من المنازل المجاورة، ما دفع السكان إلى الخروج إلى الشوارع في حالة من القلق والارتباك، لمحاولة معرفة مصدر الصوت.



وأضاف الأهالي أن الانفجار أعقبه اشتعال النيران داخل الموقع، وسط ادعاءات بوجود إصابات أو ضحايا نتيجة الحادث حيث أصيب أحدهم ببتر في اليد، فيما لم يتم حتى الآن تأكيد عدد المصابين أو حالتهم بشكل رسمي من الجهات المختصة.



وعلى الفور، دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ لمحاصرة النيران ومنع امتدادها للمباني المجاورة، بينما وصلت سيارات الإسعاف إلى المكان تحسبًا لوجود مصابين، وبدأت عمليات الفحص والمعاينة.



وتجري الأجهزة الأمنية تحرياتها الأولية للوقوف على ملابسات الواقعة، ومعرفة الأسباب الدقيقة للانفجار، وما إذا كان ناتجًا عن تسرب غاز أو سوء تخزين داخل المخزن.