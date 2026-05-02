خالد الغندور : الزمالك «أوت» في كل شيء أمام الأهلي.. والهزيمة ثقيلة

علق الإعلامي خالد الغندور على خسارة الزمالك أمام الأهلي بثلاثية نظيفة في مباراة القمة، مؤكدًا أن الفريق الأحمر استحق الفوز بعد الأداء القوي الذي قدمه خلال اللقاء.

وقال خالد الغندور في فيديو نشره عبر حسابه على «فيسبوك»: «مبروك للأهلي.. يستاهل الفوز النهاردة، عنده لعيبة بتعرف تجيب جون».

وأضاف: «النهاردة الزمالك أوت في كل حاجة.. أداء ومستوى وروح وضربات جزاء وتكتيكات وتغييرات وكل حاجة، الزمالك لا يستحق أي فوز».

وتابع: «رغم الهزيمة مازال لديه أمل ومازال الأول، لكن دي هزيمة ثقيلة جدًا للزمالك، والأهلي يستحق الفوز».

وأشار خالد الغندور إلى تفوق الأهلي على الزمالك في مواجهات الموسم الحالي، قائلًا: «الزمالك لعب 3 ماتشات السنة دي مع الأهلي.. خسر 3-0 النهاردة و2-0 في السوبر المصري، مش عارف لعيبة الزمالك بيحصلهم إيه قدام النادي الأهلي»

اشتعال المنافسة على الدوري المصري

اشتعلت المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري، حيث مازال الزمالك في صدارة بطولة الدوري المصري برصيد 50 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، ثم الأهلي ثالثًا برصيد 47 نقطة قبل جولتين من نهاية البطولة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي الاهلي في مباراته المقبلة مع نظيره انبي يوم الثلاثاء الموافق 8 مايو في تمام الساعة الثامنة مساء.