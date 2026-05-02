تكنولوجيا وسيارات

المواصفات الكاملة لسيارة هافال H6 GT.. دفع رباعي

صبري طلبه

تقدم هافال الصينية مجموعة كبيرة من سيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدام، ومنها النسخة H6 GT موديل 2026، والتي تأتي بحزمة من التقنيات، بالإضافة إلى هيكل رياضي أقرب إلى مفهوم الكوبيه.

أبعاد وتصميم هافال H6 GT

يبلغ طول هافال H6 GT نحو 4,727 مم، مع عرض يصل إلى 1,940 مم وارتفاع يبلغ 1,729 مم، كما تأتي قاعدة العجلات بطول 2,738 مم، ويتراوح وزن السيارة دون ركاب بين 1,650 و1,680 كجم.

هافال H6 GT

وتتضمن السيارة مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية، وعجلات ألومنيوم بقياس 19 بوصة، ومرايا جانبية بوظائف الضبط والطي الكهربائي مع إشارات انعطاف مدمجة.

محرك وأداء هافال H6 GT

تعتمد السيارة هافال H6 GT على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، يولد قوة تصل إلى 201 حصان، مع عزم دوران يبلغ 325 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مكون من 7 سرعات، وبنظام الدفع الرباعي للعجلات.

هافال H6 GT وتجهيزات الحماية 

تقدم هافال حزمة واسعة من أنظمة السلامة، تشمل ست وسائد هوائية، إلى جانب أنظمة أساسية مثل مانع الانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، ونظام الثبات الإلكتروني، بالإضافة إلى حساسات ركن أمامية وخلفية مع كاميرا محيطية.

هافال H6 GT

كما تضم السيارة مجموعة من تقنيات المساعدة المتقدمة، مثل مثبت السرعة المتكيف، التحذير من التصادم الأمامي، ومكابح الطوارئ التلقائية، وتدعم كذلك أنظمة الحفاظ على المسار، مراقبة النقاط العمياء، وتحذير حركة المرور الخلفية.

مقصورة هافال H6 GT

تجمع السيارة بين المواد الجلدية ولمسات الشامواه، كما توفر المقاعد الأمامية إمكانية التعديل الكهربائي مع التدفئة والتبريد، ومقود حركة متعدد الوظائف مكسوًا بالجلد، مع وجود شاحن لاسلكي للهاتف وإضاءة محيطية.

وتضم المقصورة شاشة معلومات وترفيه بقياس 12.3 بوصة تدعم أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة، ونظام صوتي من 8 مكبرات، ومكيف هواء.

سعر هافال H6 GT في السوق السعودي

تقدم هافال H6 GT في السعودية بسعر يبلغ نحو 122,935 ريالا.

