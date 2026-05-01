الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير كرة القدم المصرية والعربية إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، في مباراة تأتي ضمن الجولة الخامسة من المرحلة النهائية، وتحمل أهمية استثنائية في ظل الصراع المحتدم على صدارة جدول الترتيب، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز موقعه في المنافسة.
 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم

أعلنت شبكة أون سبورت، المالكة لحقوق بث مباريات الدوري المصري، عن نقل مباراة القمة بشكل حصري عبر قنواتها، حيث تقرر إذاعة اللقاء على قناة ON Sport HD 1، بالإضافة إلى قناة ON Sport Max، مع تخصيص استوديو تحليلي موسع يضم مجموعة من أبرز نجوم الكرة المصرية لتحليل مجريات المباراة قبل انطلاقها وبعد نهايتها، إلى جانب تغطية ميدانية شاملة ترصد كافة التفاصيل المرتبطة باللقاء.

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وهو التوقيت الذي يتزامن مع الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، بينما تقام في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت تونس، والتاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يعكس حجم الاهتمام الكبير باللقاء في مختلف الدول العربية.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك

من المتوقع أن يدخل الأهلي اللقاء بتشكيل قوي ومتوازن، حيث يعتمد في حراسة المرمى على محمد الشناوي، بينما يتكون خط الدفاع من هادي رياض وبيكهام وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا، وفي خط الوسط يتواجد الثلاثي مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور، في حين يقود الهجوم كل من أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه وطاهر محمد طاهر.

ويعكس هذا التشكيل رغبة الجهاز الفني في تحقيق التوازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي، مع الاعتماد على عناصر تمتلك خبرات كبيرة في مثل هذه المواجهات الحاسمة.
 

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي

في المقابل، يستعد الزمالك لخوض المباراة بتشكيل يسعى من خلاله إلى تحقيق نتيجة إيجابية، حيث من المنتظر أن يتولى المهدي سليمان حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع كل من حسام عبدالمجيد ومحمود بنتايج ومحمود حمدي الونش ومحمد إبراهيم، بينما يضم خط الوسط محمد شحاتة وعبدالله السعيد وأحمد فتوح، ويقود خط الهجوم ناصر منسي وعدي الدباغ وخوان بيزيرا.

ويعتمد الزمالك على مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات، إلى جانب بعض العناصر الشابة التي تسعى لإثبات نفسها في واحدة من أهم مباريات الموسم.
 

مواجهة حاسمة في سباق اللقب

تمثل هذه المباراة محطة فارقة في مشوار الفريقين داخل البطولة، حيث إن الفوز بها لا يمنح فقط ثلاث نقاط ثمينة، بل يمنح أيضًا دفعة معنوية كبيرة قد تكون حاسمة في تحديد ملامح المنافسة على لقب الدوري خلال المرحلة المقبلة.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة مستوى فنيًا مرتفعًا في ظل تقارب المستوى بين الفريقين، إلى جانب الحافز الكبير لدى اللاعبين لتحقيق الانتصار وإرضاء الجماهير، وهو ما يجعل من هذه القمة واحدة من أبرز مواجهات الموسم وأكثرها ترقبًا.

