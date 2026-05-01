مباراة القمة| وصول لاعبي الزمالك إلى استاد القاهرة لمواجهة الأهلي

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد القاهرة الدولي، استعداداً لخوض مباراة القمة المرتقبة أمام الأهلي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري.

وتفقد لاعبو الزمالك وأعضاء الجهاز الفني، أرضية ملعب المباراة فور الوصول، قبل انطلاق عمليات الإحماء، في إطار التحضيرات الأخيرة للمواجهة المنتظرة.

وكان معتمد جمال، المدير الفني للفريق، قد عقد جلسة فنية مع اللاعبين في فندق الإقامة قبل التوجه إلى الملعب، استعرض خلالها خطة اللعب، وشرح بعض الجوانب الفنية، إلى جانب منح التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره الأهلي في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في مباراة تحمل أهمية كبيرة في سباق التتويج باللقب.

ويخوض الزمالك اللقاء، متصدراً جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 50 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة، ما يزيد من حدة المنافسة بين الفريقين في هذه المواجهة الحاسمة.