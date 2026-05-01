مصرع 5 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة بولاية تكساس الأمريكية وفتح تحقيق حول الحادث

لقي 5 أشخاص مصرعهم في تحطم طائرة صغيرة من طراز “سيسنا 421 سي” في منطقة هيل كنتري بولاية تكساس الأمريكية، مساء الخميس، في حادث مأساوي دفع السلطات الفيدرالية إلى فتح تحقيق عاجل في ملابساته.

وأفادت مصادر رسمية في مقاطعة هِيز، أن الطائرة تحطمت بالقرب من بلدة ويمبرلي، الواقعة على بعد نحو 40 ميلاً جنوب غرب مدينة أوستن، حوالي الساعة الحادية عشرة ليلاً بالتوقيت المحلي، بعد أن تلقت أجهزة الطوارئ بلاغاً بوقوع حادث وتحطم طائرة في منطقة ريفية وفقا لشبكة CBS News

وأكدت السلطات المحلية أن جميع من كانوا على متن الطائرة، وعددهم خمسة أشخاص، لقوا حتفهم في موقع الحادث، دون تسجيل أي ناجين، فيما لم يتم حتى الآن الإعلان عن هويات الضحايا بانتظار إخطار ذويهم.

ووفقاً للتحقيقات الأولية، فإن الطائرة كانت تحلق بسرعة عالية قبل سقوطها وارتطامها بالأرض، مع عدم وجود مؤشرات على وقوع تصادم جوي مع طائرة أخرى، حيث أشارت التقارير إلى أن طائرة ثانية كانت في المنطقة هبطت بسلام في مدينة نيو براونفيلز القريبة.