أحدهم مغلق في أوقات العمل الرسمية.. إحالة 3 مراكز شباب بالإسكندرية للتحقيق

قررت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إحالة 3 مراكز شباب للتحقيق، وهي: “أبيس 10، أبو صير، فرع شباب برج العرب”؛ وذلك بسبب عدم الانضباط الإداري، وإغلاق أحد المراكز خلال مواعيد العمل الرسمية.

جاء ذلك خلال جولات المتابعة المكثفة التي نفذتها لجان المديرية على مدار اليوم الجمعة.

كما أجرت الدكتورة صفاء الشريف زيارة مفاجئة لمركز شباب أبو تلات، واستمعت لمطالب الطلائع بشأن توفير مدربين لكرة القدم، موجهة بسرعة تلبيتها، مع تكليف الإدارات المعنية بإزالة الملاحظات البسيطة وتحسين مستوى الخدمات.

وشملت الجولات أيضا، المرور على 23 مركز شباب بنطاق أحياء العجمي وغرب والعامرية، حيث تم متابعة مستوى الانضباط والنظافة وسير الأنشطة، فيما وجهت وكيل الوزارة الشكر لـ 20 مركزًا لالتزامها الكامل.

وأكدت “الشريف” أن هذه المتابعات تأتي بشكل دوري؛ لرفع كفاءة الأداء داخل مراكز الشباب، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يعزز دورها في تنمية قدرات الشباب ودعم الأنشطة الرياضية والمجتمعية.