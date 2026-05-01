رئيس التحرير
طه جبريل
مسئول أوروبي: قرارات ترامب الجمركية تُقوّض الثقة التجارية بين واشنطن وبروكسل

انتقد رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي بيرند لانغه، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية على السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس تراجع موثوقية الولايات المتحدة كشريك تجاري.

وقال لانغه، في تصريحات أدلى بها اليوم الجمعة، إن الإجراءات الأمريكية الأخيرة “تُظهر إلى أي مدى يمكن اعتبار الجانب الأمريكي غير موثوق”، مشددًا على أن هذا النهج لا يتماشى مع طبيعة العلاقات بين شركاء مقربين. وأضاف أن الرد الأوروبي يجب أن يكون “واضحًا وحازمًا”، معتمدًا على قوة الموقف التفاوضي للاتحاد.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل الأسواق العالمية من تصاعد التوترات التجارية بين الجانبين، خاصة مع حساسية قطاع السيارات الذي يُعد من أبرز ركائز التجارة عبر الأطلسي، ما يثير قلق المستثمرين بشأن تداعيات محتملة على سلاسل الإمداد العالمية.

وأشار لانغه إلى أن الخطوة الأمريكية تمثل خرقًا لاتفاق تجاري إطاري تم التوصل إليه بين الطرفين في اسكتلندا خلال العام الماضي، والذي نص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية، في محاولة لتجنب اندلاع حرب تجارية شاملة.

وأضاف أن واشنطن تجاوزت بنود الاتفاق بشكل متكرر، موضحًا أن أكثر من 400 منتج، خاصة تلك التي تحتوي على الصلب والألومنيوم، أصبحت تخضع لرسوم جمركية تصل في المتوسط إلى نحو 26%، وهو ما اعتبره انتهاكًا واضحًا للتفاهمات السابقة.

وتعكس هذه التطورات تصاعدًا جديدًا في الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل أوروبا لاتخاذ إجراءات مضادة لحماية الصناعات المحلية والحفاظ على توازن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

1100 جنيه في يوم| قفزة كبيرة بسعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

4500 جنيه لكل مواطن| مواعيد وأماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

4500 جنيه لكل مواطن بالبطاقة| مواعيد وأماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

إنستاباي

خشية التعرض للاختراق.. تحذير عاجل من إنستا باي

نظام الطيبات

كارثة تهدد أطفال السكري.. أم توقف الأنسولين عن طفلها أملاً في "الطيبات" واستشاري يحذر: يؤدي للوفاة

مباراة القمة

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. خبيرة فلك تكشف مفاجأة عن الفائز

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

ننشر أسماء حركة المحليات الجديدة لسكرتيري العموم والمساعدين بالمحافظات| خاص

هجوما وشيكا ضد إيران.. جسر جوي أمريكي ضخم يتجه إلى منطقة الخليج| صور

هجوم وشيك ضد إيران.. جسر جوي أمريكي ضخم يتجه إلى منطقة الخليج| صور

تعبيرية

زيادة سنوية تصل لـ 7% ..تفاصيل تعديل قانون المعاشات قبل مناقشته بالبرلمان

السمنة المبكرة أخطر من زيادة الوزن المتأخرة

دراسة صادمة .. زيادة الوزن قبل سن الثلاثين تهدد حياتك

تحذير من تناول بعض المسكنات مع الأدوية

دراسة تحذر: مسكنات شائعة تسبب التسمم عند خلطها بأدوية أخرى

السجائر الإلكترونية تزيد خطر الإصابة بالسرطان

ماذا يحدث لجسمك عند تدخين الڤيب؟ دراسة تكشف تسببها بمرض خطير

بالصور

دراسة صادمة .. زيادة الوزن قبل سن الثلاثين تهدد حياتك

السمنة المبكرة أخطر من زيادة الوزن المتأخرة
السمنة المبكرة أخطر من زيادة الوزن المتأخرة
السمنة المبكرة أخطر من زيادة الوزن المتأخرة

ماذا يحدث لجسمك عند استخدام القلاية الهوائية يوميًا؟ خبراء يكشفون ما لا تتوقعه

القلاية الهوائية
القلاية الهوائية
القلاية الهوائية

دراسة تحذر: مسكنات شائعة تسبب التسمم عند خلطها بأدوية أخرى

تحذير من تناول بعض المسكنات مع الأدوية
تحذير من تناول بعض المسكنات مع الأدوية
تحذير من تناول بعض المسكنات مع الأدوية

ماذا يحدث لجسمك عند تدخين الڤيب؟ دراسة تكشف تسببها بمرض خطير

السجائر الإلكترونية تزيد خطر الإصابة بالسرطان
السجائر الإلكترونية تزيد خطر الإصابة بالسرطان
السجائر الإلكترونية تزيد خطر الإصابة بالسرطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد