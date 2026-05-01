غدا.. محاكمة المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد

تنظر محكمة جنايات بورسعيد، غدا محاكمة المتهمة بإنهاء حياة الفتاة فاطمة ياسر خليل، المعروفة إعلاميًا بـ"عروس بورسعيد"، إلى اليوم الثاني من دور انعقاد مايو، وذلك للاطلاع على الفلاشة المدمجة المقدمة من محامي الحق المدني عن أسرة المجني عليها والاستماع لباقي شهود إثبات الواقعة.

واستمعت المحكمة، إلى أقوال والد ووالدة المجني عليها، والطبيب الشرعي، إلى جانب الضابط مجري التحريات.

وترجع أحداث الواقعة إلى فبراير 2026، حين عُثر على المجني عليها، البالغة من العمر 16 عامًا، جثة هامدة داخل منزل أسرة خطيبها أثناء تواجدها مع أسرتها لتناول الإفطار.

وأقرت زوجة شقيق خطيب المجني عليها، خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة، مشيرة إلى أن خلافًا حول شقة تطور إلى مشادة انتهت بإنهاء حياة المجني عليها.