الطب الشرعي يحسم الجدل في قضية عروس بورسعيد: الوفاة خنقًا |شاهد

أكد تقرير الطب الشرعي في واقعة مقتل فاطمة ياسر خليل، المعروفة إعلاميًا بـ عروس بورسعيد، أن سبب الوفاة يرجع إلى إسفكسيا الخنق، نتيجة كتم النفس والضغط على الرقبة، ما أدى إلى توقف التنفس والوفاة.



وأوضح الطبيب الشرعي، خلال شهادته أمام محكمة جنايات بورسعيد، أنه بفحص جثمان المجني عليها تبين وجود آثار إصابة بفروة الرأس تمثلت في تجمع دموي، مشيرًا إلى أن تلك الإصابة نتجت عن سقوط المجني عليها عقب دفعها بواسطة المتهمة، ولم تكن هي السبب المباشر في الوفاة.



الطب الشرعي: عروس بورسعيد توفيت خنقًا.. وإصابة الرأس حدثت بعد دفعها وسقوطها

وأضاف أن سبب الوفاة الأساسي جاء نتيجة الخنق، مؤكدًا أن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصور الذي أدلت به المتهمة في تحقيقات النيابة العامة، بشأن حدوث مشادة أعقبتها واقعة دفع ثم خنق.



وردًا على سؤال الدفاع بشأن التوقيت الفاصل بين الإصابتين، أوضح الطبيب الشرعي أنه يصعب فنيًا الجزم بالفارق الزمني الدقيق بين إصابة الرأس وواقعة الخنق، لافتًا إلى أن الإصابتين وقعتا في إطار زمني متقارب، دون إمكانية تحديد المدة الفاصلة بينهما على وجه القطع.