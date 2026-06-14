قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بصورة سيلفي.. آخر ظهور للفنان محمد مرزبان قبل تعرضه لحادث على طريق الإسماعيلية الصحراوي
بعد الهجوم على الضاحية.. إسرائيل ترفع حالة التأهب تحسبا لإطلاق صواريخ من إيران
بعد اجتماعات القاهرة.. الفصائل الفلسطينية تسلم الوسطاء ردها على مقترح تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب
مسؤول أمريكي: هجوم إسرائيل على ضاحية بيروت محاولة لتخريب الاتفاق بين واشنطن طهران
ترامب يهاجم إسرائيل: ما كان ينبغي أن يقع هجوم يوم الاتفاق على بيروت
بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2026 بعد اعتمادها رسميًا
حسام حسن: التأهل لكأس العالم حلم ومسؤولية كبيرة على منتخب مصر
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تسوية تمويل إنشاء 11 جامعة أهلية بقيمة 48.5 مليار جنيه
ماشي عكس .. القبض على قائد سيارة في القاهرة
سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 14 يونيو 2026.. تراجع جديد بالبنوك
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول اتفاق لتمويل مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء
حسام حسن: أتمنى أن يتجاوز محمد صلاح كل أرقامي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2026 بعد اعتمادها رسميًا

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2026
نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2026
محمد غالي

يبحث عدد كبير من أولياء الامور عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2026، بالتزامن مع اعتماد النتائج وإتاحتها إلكترونيا عبر بوابة الأزهر الشريف.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2026

موعد إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2026

اعتمد الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026، بحضور الدكتور أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وسط ترقب كبير من الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة النتائج.

وجاءت نسب النجاح في نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية كالتالي: بلغت نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية الأزهرية 83.07%، بينما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية الأزهرية 71.64%، ليكون الفصل الدراسي الثاني 2026 قد شهد نتائج مميزة.

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2026

يمكن لطلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية الحصول على النتيجة فور إعلانها رسميا من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية عبر الرابط التالي:

https://natiga.azhar.eg 

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2026

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية.
اختيار «خدمات الأزهر الشريف».
الضغط على «نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2026».
تحديد المنطقة الأزهرية التابعة للطالب.
إدخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة.
الضغط على زر «استعلام».
تظهر النتيجة متضمنة درجات الطالب في جميع المواد الدراسية.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2026

توزيع درجات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2026

أوضح قطاع المعاهد الأزهرية أن إجمالي درجات الشهادة الابتدائية الأزهرية يبلغ 550 درجة موزعة على الفصلين الدراسيين، بواقع 275 درجة لكل فصل دراسي.

وجاء توزيع درجات الفصل الدراسي الواحد على النحو التالي:

القرآن الكريم: 50 درجة.
التربية الإسلامية: 50 درجة.
اللغة العربية: 50 درجة.
الرياضيات: 50 درجة.
الدراسات الاجتماعية: 25 درجة.
العلوم: 25 درجة.
اللغة الإنجليزية: 25 درجة.

نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2026

وتصدرت بوابة الأزهر الإلكترونية محركات البحث خلال الفترة الأخيرة، مع تزايد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بمتابعة موعد إعلان نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الثاني.

وانتهت أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، واعتماد النتائج رسميا، لتكون متاحة لجميع الطلاب فور رفعها على بوابة الأزهر الشريف.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2026

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية الاستعلام عن النتيجة من خلال:

1. الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية.
2. اختيار «خدمات الأزهر الشريف».
3. الضغط على «نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026».
4. تحديد المنطقة الأزهرية التابع لها الطالب.
5. إدخال رقم الجلوس.
6. الضغط على زر «استعلام» لعرض النتيجة فور ظهورها رسميا.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2026 موعد إعلان نتيجة إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية موعد إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بوابة الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف

إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. بعد قليل

أفشة

مفاجأة في الأهلي بشأن أفشة .. قرار جديد يُحدّد مستقبل صاحب «القاضية»

صورة تعبيرية

فتح باب الحجز لوحدات متوسطي الدخل غدا.. ومقدم الحجز 100 ألف جنيه

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالرقم القومي على بوابة الأزهر.. استعلم الآن بعد اعتمادها

لاعب كرة

«30 الف جنيه في الشهر».. نص أقوال ضحية لاعب كرة شهير في واقعة الزواج العرفي والسرقة

جدول الثانوية العامة 2026

جدول الثانوية العامة 2026 .. يبدأ الأحد القادم بجميع المحافظات

ترشيحاتنا

فيلم بنسيون دلال

فيلم بنسيون دلال على قمة مشاهدات يانجو بلاي

منذر رياحنة

منذر رياحنه في الإيمي الدولية 2026.. بطل "الاجتياح" يعود إلى الجائزة العالمية من بوابة التحكيم

برنامج الواقع الممتد - Cairo's XR،

القاهرة السينمائي الدولي يفتح باب التسجيل لبرنامج الواقع الممتد - Cairo's XR في نسخته الثانية

بالصور

مخاطر عند تناول البازلاء الخضراء | احذرها

البازلاء
البازلاء
البازلاء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟

أسهل طريقة لعمل أم على

اسهل طريقة لعمل أم على
اسهل طريقة لعمل أم على
اسهل طريقة لعمل أم على

بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 ألف جنيه

بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها
بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها
بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها

فيديو

شاب مصري

شاب يرفع العلم المصري داخل المسجد الأقصى ويثير تفاعلًا واسعًا | صور

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد