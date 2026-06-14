بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2026 بعد اعتمادها رسميًا

يبحث عدد كبير من أولياء الامور عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2026، بالتزامن مع اعتماد النتائج وإتاحتها إلكترونيا عبر بوابة الأزهر الشريف.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2026

موعد إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2026

اعتمد الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026، بحضور الدكتور أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وسط ترقب كبير من الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة النتائج.

وجاءت نسب النجاح في نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية كالتالي: بلغت نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية الأزهرية 83.07%، بينما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية الأزهرية 71.64%، ليكون الفصل الدراسي الثاني 2026 قد شهد نتائج مميزة.

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2026

يمكن لطلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية الحصول على النتيجة فور إعلانها رسميا من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية عبر الرابط التالي:

https://natiga.azhar.eg

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2026

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية.

اختيار «خدمات الأزهر الشريف».

الضغط على «نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2026».

تحديد المنطقة الأزهرية التابعة للطالب.

إدخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة.

الضغط على زر «استعلام».

تظهر النتيجة متضمنة درجات الطالب في جميع المواد الدراسية.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2026

توزيع درجات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2026

أوضح قطاع المعاهد الأزهرية أن إجمالي درجات الشهادة الابتدائية الأزهرية يبلغ 550 درجة موزعة على الفصلين الدراسيين، بواقع 275 درجة لكل فصل دراسي.

وجاء توزيع درجات الفصل الدراسي الواحد على النحو التالي:

القرآن الكريم: 50 درجة.

التربية الإسلامية: 50 درجة.

اللغة العربية: 50 درجة.

الرياضيات: 50 درجة.

الدراسات الاجتماعية: 25 درجة.

العلوم: 25 درجة.

اللغة الإنجليزية: 25 درجة.

نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2026

وتصدرت بوابة الأزهر الإلكترونية محركات البحث خلال الفترة الأخيرة، مع تزايد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بمتابعة موعد إعلان نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الثاني.

وانتهت أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، واعتماد النتائج رسميا، لتكون متاحة لجميع الطلاب فور رفعها على بوابة الأزهر الشريف.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2026

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية الاستعلام عن النتيجة من خلال:

1. الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية.

2. اختيار «خدمات الأزهر الشريف».

3. الضغط على «نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026».

4. تحديد المنطقة الأزهرية التابع لها الطالب.

5. إدخال رقم الجلوس.

6. الضغط على زر «استعلام» لعرض النتيجة فور ظهورها رسميا.