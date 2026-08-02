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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026.. الحدود الدنيا لكليات الحاسبات والمعلومات لطلاب علمي رياضة

تنسيق الجامعات 2026
تنسيق الجامعات 2026
نهلة الشربيني

مع اقتراب انطلاق تنسيق الجامعات 2026، يواصل طلاب الثانوية العامة البحث عن مؤشرات القبول بالكليات، وتأتي كليات الحاسبات والمعلومات في مقدمة اهتمامات الكثيرين، حيث يعتمد الطلاب على الحدود الدنيا التي سجلتها في تنسيق الجامعات 2025 لتكوين تصور مبدئي حول الحد الأدنى المتوقع للقبول بها خلال تنسيق الجامعات 2026.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي رياضة 

تنسيق الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات الحكومية 2025

تنسيق الجامعات 2025

وننشر مؤشرات تنسيق الجامعات لكليات الحاسبات والمعلومات ضمن تنسيق الثانوية العامة 2025 لطلاب علمي رياضة: 

مؤشرات كليات الحاسبات والمعلومات 2026

حاسبات ومعلومات القاهرة         291.5 

 حاسبات ومعلومات عين شمس      291.0 

حاسبات ومعلومات الإسكندرية     290.5 

حاسبات ومعلومات المنصورة      290.0 

حاسبات ومعلومات الزقازيق      289.5 

حاسبات ومعلومات طنطا       289.5 

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ    289.0 

حاسبات ومعلومات بنها          288.5 

حاسبات ومعلومات المنوفية     288.5 

حاسبات ومعلومات قناة السويس   288.0 

حاسبات ومعلومات الفيوم         287.5

حاسبات ومعلومات بني سويف     287.0 

حاسبات ومعلومات سوهاج         286.5 

حاسبات ومعلومات أسيوط       286.0 

حاسبات ومعلومات المنيا       285.5 

حاسبات ومعلومات جنوب الوادي    285.0 

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