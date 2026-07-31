مصروفات البرامج الدراسية بتجارة عين شمس في تنسيق الجامعات 2026

أعلنت كلية تجارة جامعة عين شمس فتح باب القبول في برامج كلية التجارة – جامعة عين شمس للعام الدراسي 2026/2027.
برامج مميزة :
Banking Technology • Business Technology • FinTech • Digital Marketing • Digital Accounting • Digital HR • Smart Logistics & Supply Chain • Financial Economics • Digital Economy • BIS & Data Analytics • Digital Commerce & AI.
• طلاب تجارة عين شمس انتظام أو انتساب عن طريق التنسيق.
• طلاب كليات التجارة الأخرى من خلال التحويل أو تقليل الاغتراب.
• التحويل من كلية أخرى متاح بشرط استيفاء الحد الأدنى لقطاع التجارة.
• جميع البرامج تقبل انتظام وانتساب.
• البرامج التي تشترط اللغة الإنجليزية تبدأ من 39 درجة.
التقديم أونلاين بخطوات بسيطة:
سجّل بياناتك، اختار برنامجك، ادفع رسوم فتح الملف، وبعد صدور بطاقة الترشيح توجّه للكلية لاستكمال أوراقك.
🔗 التقديم:
https://bit.ly/4frREMM