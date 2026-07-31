مصروفات البرامج الدراسية بتجارة عين شمس في تنسيق الجامعات 2026

أعلنت كلية تجارة جامعة عين شمس فتح باب القبول في برامج كلية التجارة – جامعة عين شمس للعام الدراسي 2026/2027.



برامج مميزة :

Banking Technology • Business Technology • FinTech • Digital Marketing • Digital Accounting • Digital HR • Smart Logistics & Supply Chain • Financial Economics • Digital Economy • BIS & Data Analytics • Digital Commerce & AI.





• طلاب تجارة عين شمس انتظام أو انتساب عن طريق التنسيق.

• طلاب كليات التجارة الأخرى من خلال التحويل أو تقليل الاغتراب.

• التحويل من كلية أخرى متاح بشرط استيفاء الحد الأدنى لقطاع التجارة.

• جميع البرامج تقبل انتظام وانتساب.

• البرامج التي تشترط اللغة الإنجليزية تبدأ من 39 درجة.



التقديم أونلاين بخطوات بسيطة:

سجّل بياناتك، اختار برنامجك، ادفع رسوم فتح الملف، وبعد صدور بطاقة الترشيح توجّه للكلية لاستكمال أوراقك.

🔗 التقديم:

https://bit.ly/4frREMM

