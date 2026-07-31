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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل تنخفض كليات القمة؟.. مفاجأة غير متوقعة لتنسيق الثانوية العامة 2026

الثانوية العامة
الثانوية العامة
عادل نصار

مع إسدال الستار على ماراثون الثانوية العامة 2026، وإعلان النتائج، يبدأ فصل جديد في رحلة آلاف الطلاب نحو المستقبل الجامعي.

وبين ترقب وقلق يسيطران على الأسر المصرية، تحمل مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 أنباءً مطمئنة، بعدما رجح خبراء التعليم انخفاض الحدود الدنيا للقبول بالكليات مقارنة بالعام الماضي، بما يمنح شريحة أكبر من الطلاب فرصة تحقيق أحلامهم.

تنسيق المرحلة الأولى 

بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026، تحول اهتمام الطلاب وأولياء الأمور إلى تنسيق الجامعات، باعتباره المرحلة الحاسمة لتحديد مستقبلهم الأكاديمي، وسط توقعات تشير إلى انخفاض الحد الأدنى للقبول في عدد من الكليات هذا العام.

إعلان نتيجة الثانوية العامة في وقت متأخر من الليل جاء

وأوضح الكاتب والمتخصص في شؤون التعليم رفعت فياض أن إعلان نتيجة الثانوية العامة في وقت متأخر من الليل جاء بهدف ترسيخ فكرة أن الثانوية العامة أصبحت مرحلة تعليمية طبيعية، بعيدًا عن أجواء التوتر والرهبة التي ارتبطت بها لسنوات طويلة.

الثانوية العامة أصبحت مرحلة تعليمية طبيعية

وأضاف أن وزارة التربية والتعليم اعتمدت النتيجة وأعلنتها دون عقد مؤتمر صحفي، على غرار ما يحدث مع نتائج الدبلومات الفنية، في رسالة تؤكد التعامل مع الثانوية العامة باعتبارها شهادة دراسية مثل غيرها.

الثانوية العامة 

وأشار إلى أن نسبة النجاح هذا العام بلغت 75.1%، مقابل 79.2% في العام الماضي، بانخفاض تجاوز 4%، وهو ما انعكس على الشعب الثلاث؛ الأدبي، وعلمي علوم، وعلمي رياضة.

ولفت إلى أن قائمة أوائل الثانوية العامة جاءت هذا العام دون أي مراكز مكررة، حيث احتل كل طالب مركزًا منفردًا، وهو ما يُعد من أبرز ملامح نتيجة 2026.

وأكد رفعت فياض أن الطلاب ليسوا بحاجة إلى القلق بشأن التنسيق، موضحًا أن انخفاض أعداد أصحاب المجاميع المرتفعة سيدفع الحدود الدنيا للقبول في الكليات إلى التراجع بنسبة قد تصل إلى 2% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يفتح المجال أمام عدد أكبر من الطلاب للالتحاق بالكليات التي يطمحون إليها.

وفي سياق متصل، أعربت حسناء عمرو، الأولى على شعبة علمي رياضة، عن سعادتها الكبيرة بتصدرها قائمة الأوائل، مؤكدة أنها كانت واثقة من أدائها طوال فترة الامتحانات، بفضل المذاكرة المنتظمة والدعاء المستمر.

وأضافت أن وزير التربية والتعليم حرص على الاتصال بأسرتها لتهنئتها عقب إعلان النتيجة، معبرة عن امتنانها لهذه اللفتة، ومؤكدة أنها تتطلع للالتحاق بكلية الهندسة، مع رغبتها في التخصص بأحد المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا مستقبلًا.

 

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