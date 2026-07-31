قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول 50 كيلووات بـ137 جنيهًا.. خطوات فعالة لتقليل استهلاك الكهرباء بالعداد الكودي
93.5% للطب 89.2% للهندسة والأسنان 92.8%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 2026
هل الموت يوم الجمعة من علامات حسن الخاتمة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
قرار حاسم ينفذ غداً.. التموين تفجر مفاجأة بشأن منظومة الخبز الجديدة ونظام الخصم المباشر
أخبار التكنولوجيا | شات جي بي تي وروبلوكس على أعتاب أخطر تصنيف أوروبي.. مايكروسوفت تستعد لأكبر تحديث في تاريخ ويندوز 11
حماس: تعاملنا مع عملية التفاوض ومقترحات الوسطاء بمسئولية وإيجابية
طارق يحيى يثير الجدل: احتراف حسام عبد المجيد "كوبري" للانتقال إلى الأهلي
تحسن حالة البحر.. تغيير ألوان رايات الشواطئ بالإسكندرية ظهر اليوم
إيران: لا يمكن المرور في مضيق هرمز بسبب عمليات القوات الأمريكية
وزير البترول: إمدادات الغاز والوقود مُؤَمَّنة بالكامل وخطط الطوارئ أثبتت جاهزيتها
في أجواء روحانية.. حسام حسن وزوجته وأولاده يؤدون مناسك العمرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قرار حاسم ينفذ غداً.. التموين تفجر مفاجأة بشأن منظومة الخبز الجديدة ونظام الخصم المباشر

رغيف عيش
رغيف عيش
محمد صبيح

منظومة الخبز الجديدة تدخل مرحلة التنفيذ الفعلي غدا السبت 1 أغسطس 2026، حيث تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق نظام الخصم المباشر لدعم الخبز اعتبارًا من أول أغسطس 2026، وذلك بعد قرار إرجاء التطبيق خلال شهر يوليو الماضي لاستكمال التجهيزات الفنية وضمان جاهزية المنظومة قبل التشغيل الرسمي.

موعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة

أعلنت وزارة التموين أن موعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة سيكون في الأول من أغسطس، بعد الانتهاء من جميع الاستعدادات الفنية الخاصة بتطبيق نظام الخصم المباشر لدعم الخبز، والذي يستهدف تطوير آليات إدارة منظومة الخبز المدعم ورفع كفاءة تقديم الخدمة للمواطنين.

ويأتي تطبيق منظومة الخبز الجديدة في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير منظومة الدعم، بما يحقق سرعة أكبر في تنفيذ العمليات المالية، مع إحكام الرقابة على منظومة صرف الخبز المدعم.

لماذا تم تأجيل تطبيق نظام الخصم المباشر؟

كان من المقرر بدء تطبيق نظام الخصم المباشر لدعم الخبز خلال شهر يوليو، إلا أن وزارة التموين قررت تأجيل التنفيذ إلى 1 أغسطس 2026، لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال الاختبارات الفنية والتأكد من جاهزية جميع الأطراف المشاركة في المنظومة، بما يضمن بدء التشغيل دون أي تأثير على حصول المواطنين على الخبز المدعم.

ويهدف التأجيل إلى ضمان التطبيق السلس للمنظومة الجديدة، والتأكد من كفاءة الأنظمة الإلكترونية وربطها بجميع الجهات المعنية.

ما هو نظام الخصم المباشر لدعم الخبز؟

يعتمد نظام الخصم المباشر لدعم الخبز على احتساب قيمة الدعم بصورة مباشرة داخل المنظومة الإلكترونية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التسوية المالية، وتعزيز الشفافية، وتحقيق رقابة أكبر على عمليات صرف الخبز المدعم، دون المساس بحق المواطنين في الحصول على الدعم المخصص لهم.

وأكدت وزارة التموين أن منظومة الخبز الجديدة لا تتضمن أي تغيير في قيمة الدعم أو عدد الأرغفة المخصصة للمواطنين، وإنما تستهدف فقط تطوير آليات إدارة المنظومة وتحسين كفاءة التشغيل.

استعدادات وزارة التموين لتطبيق منظومة الخبز الجديدة

تواصل وزارة التموين متابعة جاهزية المخابز والمطاحن والجهات المشاركة في منظومة الخبز الجديدة، استعدادًا لبدء تطبيق نظام الخصم المباشر لدعم الخبز اعتبارًا من الأول من أغسطس، مع استمرار التنسيق الفني لضمان انتظام صرف الخبز المدعم منذ اليوم الأول للتطبيق.

ويترقب أصحاب المخابز والمواطنون بدء العمل بـ منظومة الخبز الجديدة، التي تمثل خطوة جديدة ضمن خطة وزارة التموين لتحديث منظومة الدعم وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في إدارة دعم الخبز.

الخبز الجديدة غدا السبت خطة الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق 2026

لو جايب 80% علمي علوم.. قائمة الكليات المتاحة لك في تنسيق 2026

طلاب الثانوية العامة

«لو جايب 90% علمي علوم».. خريطة الكليات المتاحة وفرص الالتحاق بالقطاع الطبي

نظام الخصم المباشر

غدا.. بدء تطبيق نظام الخصم المباشر بمنظومة الخبز الجديدة

وزارة الصحة

بالأسماء| حركة وكلاء الصحة بالمحافظات.. ننشر الملامح النهائية

سعر الخبز أول أغسطس

قبل التطبيق بـ24 ساعة.. سعر رغيف الخبز التمويني بعد تطبيق الخصم المباشر

تنسيق الجامعات

93.5% للطب 89.2% للهندسة والأسنان 92.8%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 2026

الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق الجامعات 2026| تفاصيل

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 31 يوليو.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

جنازة والد تامر حسني

لحظة وصول جثمان والد تامر حسني لأداء صلاة الجنازة.. بث مباشر

تامر حسني ووالده

بعد وفاته.. فيديو نادر لـ والد تامر حسني وهو يغني

سهير جوده

بكلمات مؤثرة.. سهير جودة تواسي تامر حسني في وفاة والده

بالصور

مطرب عظيم وبعد عني سنين .. تامر حسني يتحدث عن علاقته بوالده

تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده

مطرب وممثل.. معلومات عن الراحل حسني شريف والد تامر حسني

تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد