بعد 12 عام زواج.. انفصال وليد ديدا ومريم صقر

أعلن الكاتب وليد ديدا انفصاله عن زوجته مريم صقر بعد 12 عامًا من الزواج، معبرًا عن حزنه الشديد لما وصل إليه الأمر، وذلك عبر منشور نشره على حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك».

ووصف ديدا ما يمر به بأنه أشبه بـ«كابوس»، مؤكدًا أنه لم يتخيل يومًا أن تنتهي علاقته الزوجية بهذه الطريقة، بعدما جمعتهما سنوات طويلة من الذكريات والحياة المشتركة.

وأوضح أن علاقته بزوجته امتدت إلى عامين قبل الزواج، مشيرًا إلى أن السنوات الـ14 التي جمعتهما كانت من أجمل فترات حياته، مضيفًا أنهما بذلا كل ما في وسعهما للحفاظ على الأسرة، وحاولا تجاوز الخلافات، لكنهما وصلا في النهاية إلى طريق مسدود.

وفي الفيديو التالي نكشف تفاصيل الانفصال …



