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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

كريم خالد عبد العزيز
كريم خالد عبد العزيز
كريم خالد عبد العزيز

أحيانًا تكون للجدران قصص شاهدة على الزمان.... جدران وأبواب وحواري وشوارع قديمة تشهد على عبق التاريخ وقدم الزمان.... عراقة وأصالة شعب عاش بأجياله في هذه الأماكن عبر العصور والزمان.... عن خان الخليلي وأروقته وجدرانه وأبوابه وشوارعه القديمة أتحدث.

في خان الخليلي لا تسير بين مبانٍ من الحجر فحسب، بل تمضي بين صفحات تاريخ لا يزال نابضًا بالحياة.... كل حجر يحمل أثر من مرَّ من هنا، وكل بابٍ عتيق يخفي خلفه حكايات تجار ورحالة وعلماء وصناع وأصحاب حرف يدوية تركوا بصمتهم في قلب القاهرة عبر قرون طويلة.

في خان الخليلي تمتزج رائحة القهوة الشرقية بعبق العطور والتوابل، وتتداخل أصوات الباعة مع وقع أقدام الزائرين، فتشعر وكأن الزمن توقف ليمنح المكان فرصة أن يروي قصته بنفسه.... الأزقة الضيقة ليست مجرد ممرات، بل ذاكرة مفتوحة تحفظ تفاصيل مدينة كانت ولا تزال منارةً للحضارة والثقافة والتجارة.

بدأت قصة خان الخليلي في عام 1382م خلال العصر المملوكي، عندما أمر الأمير جهاركس الخليلي ببناء سوق كبير في هذا الموقع بعد إزالة مقابر قديمة كانت تعرف بتربة الزعفران، والتي دُفن فيها بعض الخلفاء الفاطميين.... وسرعان ما تحول المكان إلى مركز تجاري مزدهر يفد إليه التجار من مصر وبلاد الشام والحجاز وشمال إفريقيا وآسيا وأوروبا، حتى أصبح أحد أشهر الأسواق في العالم الإسلامي. ومع مرور العصور، حافظ خان الخليلي على مكانته التاريخية رغم تعاقب الدول والحكام، وفي العصر العثماني شهد توسعات وإضافات معمارية زادت من رونقه.... كما كان مقصدًا للرحالة والأدباء والفنانين، ولا يزال حتى اليوم يجذب ملايين الزائرين من مختلف أنحاء العالم، ومن بينهم آلاف السياح اليونانيين الذين يحرصون على زيارة أروقته والاستمتاع بأجوائه الشرقية الفريدة واقتناء المشغولات اليدوية والهدايا التراثية التي تعكس عراقة الحضارة المصرية.

وعلى الرغم من تغير الأزمنة وتعاقب الأجيال، ظل خان الخليلي محتفظًا بروحه الأصيلة، يقاوم النسيان ويستقبل كل يوم آلاف الزوار من مختلف أنحاء العالم، ليشهدوا بأن التاريخ لا يُقرأ في الكتب فقط، بل يمكن أن يُلمس في جدار، ويُرى في باب، ويُسمع في صدى خطوات تمضي فوق أرضٍ عرفت حضاراتٍ متعاقبة.

إن الحفاظ على هذه الأماكن ليس حفاظًا على مبانٍ أثرية فحسب، بل هو حفاظ على هوية وطن، وعلى ذاكرة شعب، وعلى تراثٍ يروي للعالم أن مصر كانت وما زالت أرضًا تلتقي فيها الحضارة بالجمال، ويصافح فيها الماضي الحاضر بكل فخر واعتزاز.... تحيا مصر... مهد الحضارات وقلب التجارة والتراث النابض.

خان الخليلي عبق التاريخ رائحة القهوة الثقافة العصر المملوكي

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