رئيس الجزائر يبحث مع رئيس وزراء إسبانيا تعزيز التعاون المشترك

بحث رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، عقب المحادثات التي جمعتهما بمقر الرئاسة الجزائرية، اليوم الاثنين، أوجه التعاون في مجالات متنوعة كالطاقة والطاقات المتجددة وترقية المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمار والتعاون في مجال الأمن، إلى جانب التعاون القضائي والقنصلي.

وقال تبون - وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية - إن هذه الزيارة من شأنها أن تفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الشراكات والاستفادة من الفرص الاستثمارية المربحة للجانبين.

وأعرب رئيس الجزائر عن أمله في أن تضطلع إسبانيا - بحكم مكانتها داخل الاتحاد الأوروبي - بدور إيجابي في الدفع نحو مزيد من التوازن في العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، والمساهمة في تفعيل مجلس الشراكة الجزائري - الأوروبي الذي لم ينعقد منذ عام 2020.

وأشار تبون إلى أن زيارة سانشيز إلى الجزائر تعبّر عن الإرادة السياسية لإعطاء الدفع اللازم للشراكة الجزائرية - الإسبانية ذات المنافع المؤكدة للبلدين، مضيفاً أن النهج الجديد الذي يطبع العلاقات بين البلدين يندرج ضمن حركية مشجعة لتوسيع وتكثيف التعاون القطاعي، فضلاً عن كونه محفزاً لرجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين.

س ر ش / ح م ز