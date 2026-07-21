الذهب يرتفع مع ترقب جهود التهدئة بين واشنطن وطهران والأسواق تراقب مسار الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم /الثلاثاء/ مدعومة بإقبال المستثمرين على المعدن النفيس في ظل ترقب تطورات الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تهدئة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وما قد يترتب على أي انفراج سياسي من تأثيرات على أسعار النفط والتضخم و مسار السياسة النقدية الأمريكية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9%؛ ليصل إلى 4042.69 دولارا للأوقية، كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب، تسليم أغسطس، بنسبة 0.8% إلى 4047.40 دولارا للأوقية.

وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة "تاستي لايف"، إيليا سبيفاك، إن الذهب يحاول تكوين قاعدة دعم قوية بالقرب من مستوى 4000 دولار للأوقية، تمهيدًا لاستئناف اتجاهه الصعودي من هذا المستوى.

وأضاف أن تطورات الشرق الأوسط لا تزال تؤثر في تحركات الأسواق، إلا أن المستثمرين باتوا أكثر اعتيادًا على هذه الأحداث، ولم تعد تثير ردود الفعل القوية نفسها التي شهدتها الأسواق في بداية الأزمة.

وفي المقابل، تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم، مع موازنة المستثمرين بين الأنباء المتداولة بشأن جهود وساطة بين الولايات المتحدة وإيران لاستئناف المسار الدبلوماسي، وبين استمرار التوترات العسكرية في المنطقة.

وكانت أسعار النفط قد سجلت أمس، أعلى مستوياتها في أكثر من شهر؛ ما عزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية، ودفع عددًا من صناع السياسات إلى الإشارة لاحتمال الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم.

ويؤثر ارتفاع أسعار الفائدة سلبا على جاذبية الذهب، باعتباره أصلا لا يدر عائدا، إذ تزيد تكلفة الاحتفاظ به مقارنة بالأصول المدرة للفائدة.

ورغم توقعات الأسواق على نطاق واسع بأن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل، فإن بيانات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" أظهرت أن المتعاملين يسعرون احتمالا يبلغ 64% لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل.

وبشأن المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.2% إلى 57.67 دولارا للأوقية، كما صعد البلاتين بنسبة 0.8% إلى 1607.20 دولارا للأوقية، وارتفع البلاديوم بالنسبة نفسها إلى 1263.73 دولارا للأوقية.