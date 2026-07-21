قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلاب حاسبات ومعلومات الزقازيق يبتكرون منصتي لدعم تشخيص الأورام السرطانية وتقديم الخدمات الجامعية
تأجيل دعاوى مؤخر صداق ومتعة طليقة الفنان بيومي فؤاد
جيش الاحتلال ينسحب من زوطر الغربية بالنبطية.. والجيش اللبناني يبدأ الانتشار
الخميس الحاسم في الجبلاية.. 4 قرارات مصيرية على طاولة اتحاد الكرة
موقف القطاع الخاص من إجازة ثورة 23 يوليو
مصدر عسكري إيراني: قواتنا تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز
عمولة وكيل محمد صلاح تعطل مفاوضات انتقال الفرعون إلى بشكتاش.. عايز كام؟
حسابات استراتيجية خاطئة.. هشام البقلي: استهداف دول الخليج ينذر بتوسيع الصراع الإقليمي
من المجد إلى العاصفة.. شجار نهائي كأس العالم يهدد الأرجنتين بعقوبات قاسية
عملنا كمين لـ الأهلي.. المغرب الفاسي يكشف تفاصيل انتقال بنجديدة لـ المارد الأحمر
فينيسيوس جونيور يفاجئ الجماهر.. تقارير تكشف خضوعه لعملية تجميل
وزير التخطيط يبحث مع السفير الياباني تعزيز التعاون التنموي وجهود الإصلاح الاقتصادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة الثانوية العامة |ارتفاع نسب النجاح وحصول طلاب كثيرون على الدرجات النهائية

نتيجة الثانوية العامة 2026
نتيجة الثانوية العامة 2026
ياسمين بدوي

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. علم موقع صدى البلد ، انه في إطار إستعداد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان ظهورها خلال أيام ، انتهت كنترولات الثانوية العامة 2026 من تصحيح امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ، بالإضافة إلى الإنتهاء من تصحيح البابل شيت الخاص بـ امتحان اللغة العربية ثانوية عامة 2026 ، وامتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 ، وامتحان الجغرافيا ثانوية عامة 2026  ، وتم الإنتهاء  أيضا من تصحيح الأسئلة المقالية في جميع امتحانات الثانوية العامة 2026 بجميع المواد

نتيجة الثانوية العامة 2026

وكشفت المواد التي تم الانتهاء من تصحيحها في كنترولات الثانوية العامة 2026 حتى الآن ، عن ارتفاع نسب النجاح  وحصول عدد كبير من الطلاب علي الدرجات النهائية في نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 

رجحت مصادرنا بوزارة التربية والتعليم ، أن يكون موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 ، نهاية شهر يوليو الجاري ، أو أول أغسطس على أقصى تقدير 

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 ، سيحسم بشكل رسمي ونهائي خلال أيام بمجرد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميع النتيجة في كنترولات الثانوية العامة 2026

وعلم موقع صدى البلد أن هناك تعليمات بعدم استعجال أعمال كنترولات الثانوية العامة 2026 لضمان دقة التصحيح وحصول كل طالب على حقه كاملا قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد

وأعلنت إدارة موقع صدى البلد على حصولها على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 بمجرد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد يمكن الآن الدخول علىه ، لتسجيل البيانات المطلوبة لضمان الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس بمجرد اعتمادها رسميا .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد يمكن الدخول عليه الآن من خلال الضغط على https://natega.elbalad.news/Registration 

نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس 

للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة 2026 جميع المحافظات اتباع الخطوات التالية :

  • ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 بالاسم ورقم الجلوس صدى البلد https://natega.elbalad.news/Registration 
  • اكتب الاسم بالكامل
  • اكتب رقم الهاتف
  • اكتب رقم الجلوس
  • حدد المحافظة
  • اكتب البريد الإلكتروني
  • حدد الشعبة ( علمي علوم - علمي رياضة - أدبي )
  • اختر “نظام جديد / نظام قديم”
  • اختر بين عرض النتيجة على الموقع مجانا أو الحصول على النتيجة على الموبايل SMS بـ60 جنيها.
  • اضغط على تسجيل البيانات.
نتيجة الثانوية العامة 2026 الثانوية العامة 2026 نتيجة الثانوية العامة رابط نتيجة الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايناس صابر

مجنونة العوضي: أنا متأكدة أني هبقى مراته ومحدش هيحبه قدي

منتخب مصر

قفز 5 مراكز.. تصنيف منتخب مصر بعد انتهاء كأس العالم

إمام عاشور

تفويض رسمي لآدم وطني.. تفاصيل مفاوضات الاتحاد السعودي مع إمام عاشور

موتيسبي

شبانة يكشف عن 3 قرارات مرتقبة من موتسيبي بشأن بطولات أفريقيا

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة |ارتفاع نسب النجاح وحصول طلاب كثيرون على الدرجات النهائية

فوك رازوفيتش

تنظيم دفاعي وتحولات.. كيف يدير مدرب الزمالك الجديد المباريات؟

فوك رازوفيتش

بعد توليه قيادة الزمالك.. ماذا قدم فوك رازوفيتش في آخر محطاته التدريبية؟

سعر الجنيه الذهب

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026

ترشيحاتنا

لدغة الحشرات

قبل وفاته.. هاني الناظر يكشف أفضل طريقة للتعامل مع قرص الحشرات في الصيف

طاجن لسان العصفور

طريقة عمل طاجن لسان العصفور بالكبد

الشاب ووالده

كان بيخاف أعدي الشارع .. شاب يودع والده بكلمات تُبكي القلوب: مش عارف أكمل حياتي من بعده

بالصور

بفستان محتشم.. زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الأنظار من حفل زفاف شقيقتها

بفستان محتشم..زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها
بفستان محتشم..زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها
بفستان محتشم..زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها

درة تثير الجدل بفستان صيفي لافت

درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت
درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت
درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت

أبيض X أسود.. صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن

صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن
صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن
صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

فيديو

وعود لاعيبة إسبانيا

وعدوا بأشياء مجنونة قبل النهائي.. فهل ينفذ نجوم إسبانيا ما قالوه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد