الفاسي يزاحم الجيش الملكي في سباق التعاقد مع نجم الأهلي| خاص

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن دخول نادي المغرب الفاسي المغربي في مفاوضات جادة للتعاقد مع الجناح المغربي رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد نهاية فترة إعارته، وذلك في ظل اهتمام أكثر من نادٍ بالحصول على خدمات اللاعب.

وأكد المصدر أن المغرب الفاسي تواصل مع مسؤولي الأهلي للاستفسار عن موقف رضا سليم وإمكانية ضمه، لينضم إلى قائمة الأندية الراغبة في التعاقد مع اللاعب، بعد العرض الذي تقدم به نادي الجيش الملكي خلال الأيام الماضية.

وأضاف المصدر أن رضا سليم يمتلك أكثر من عرض خلال الفترة الحالية، جميعها من الدوري المغربي، في ظل رغبة اللاعب في الحصول على فرصة للمشاركة بصورة منتظمة خلال الموسم المقبل، خاصة بعد خروجه من حسابات الأهلي في الفترة الماضية.

وأوضح المصدر أن نادي الجيش الملكي لا يزال يتمسك بضم اللاعب، إلا أن المفاوضات لم تشهد اتفاقًا نهائيًا حتى الآن بسبب الاختلاف حول المقابل المالي، حيث طلب النادي الأهلي الحصول على 700 ألف دولار للموافقة على رحيل اللاعب، بينما لم يتجاوز العرض المقدم من الجيش الملكي 400 ألف دولار.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي تدرس جميع العروض المقدمة لرضا سليم، على أن يتم اختيار العرض الأنسب من الناحية المالية والفنية، بما يحقق مصلحة النادي واللاعب في الوقت نفسه، خاصة مع وجود اهتمام متزايد من أكثر من نادٍ مغربي.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن ملف رضا سليم سيُحسم خلال الأيام المقبلة، سواء بالانتقال إلى الجيش الملكي حال رفع عرضه المالي، أو بالموافقة على أحد العروض الأخرى، وفي مقدمتها عرض المغرب الفاسي، الذي دخل بقوة في سباق التعاقد مع جناح الأهلي قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.