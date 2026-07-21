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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

طلع 25 جنيه .. سعر الذهب الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر الذهب مساء اليوم الثلاثاء 21-7-2026 علي مستوي محلات الصاغة وذلك خلال التعاملات المسائية.

الذهب يرتفع

وزاد سعر الذهب مقدار 25 جنيها للشراء مقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الجاري.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب مساء اليوم 5875 جنيها في آخر تحديث له.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6714 جنيها للشراء و6657 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 6154 جنيها للشراء و 6102 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 5875 جنيها للشراء و 5825 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5035 جنيها للشراء و4992 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 47 ألف جنيه للشراء و 46.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب 4077 دولار للشراء و 4076 دولار للبيع.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر اوقية الذهب

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