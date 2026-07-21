محافظ الوادي الجديد ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يبحثان الموفق التنفيذي للمشروعات المشتركة

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، اللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بمقر الهيئة؛ وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية بالمحافظة، بحضور المهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات ولفيف من قيادات الهيئة.

وتناول اللقاء فرص التعاون في مجالات الاستثمار الصناعي والاستفادة من المخلفات الزراعية في إقامة صناعات ذات قيمة مضافة، إلى جانب دعم جهود مكافحة سوسة النخيل الحمراء باستخدام أحدث الحلول التكنولوجية.

كما ناقش الجانبان آليات الإسراع في تنفيذ مشروع إنشاء مصنع لإنتاج أخشاب MDF من جريد النخيل، في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين محافظة الوادي الجديد والهيئة العربية للتصنيع ووزارة البيئة، لما يمثله المشروع من أهمية في تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وتوفير فرص عمل، ودعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة. بالإضافة إلى بحث التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وإحلال الطاقة الشمسية.

وأكدت المحافظ حرص المحافظة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لإنجاح المشروعات المشتركة، وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الجادة، مشيدةً بالدور الوطني للهيئة العربية للتصنيع في دعم جهود التنمية وتوطين الصناعة المصرية.