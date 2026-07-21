دينامو زغرب يعلن حسم انتقال منصف بقرار إلى الأهلي .. واللاعب يصل القاهرة خلال أيام

أعلن نادي دينامو زغرب الكرواتي، إتمام صفقة انتقال المهاجم الجزائري منصف بقرار إلى صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين بشأن كافة التفاصيل التعاقدية والمالية.

وأكد داريو داباك، المدير الرياضي لنادي دينامو زغرب، أن إدارة النادي أنهت جميع إجراءات انتقال بقرار إلى الأهلي بشكل رسمي، مشيرًا إلى توقيع العقود بعد الاتفاق على كافة بنود الصفقة.

وقال داباك إن الصفقة لم تعد تواجه أي عقبات، موضحًا أن اللاعب يستعد للسفر إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل الانضمام إلى معسكر الأهلي والاستعداد لبداية مشواره مع الفريق.

ووجه المدير الرياضي لدينامو زغرب الشكر إلى منصف بكرار على الفترة التي قضاها مع النادي الكرواتي، متمنيًا له التوفيق في تجربته الجديدة مع الأهلي، ومؤكدًا ثقته في قدرة اللاعب على تقديم الإضافة المطلوبة لخط هجوم الفريق.

وكان الأهلي قد دخل في مفاوضات مع دينامو زغرب خلال الفترة الماضية من أجل ضم المهاجم الجزائري، في إطار تدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، بعدما أشارت تقارير سابقة إلى وجود مفاوضات بين الطرفين بشأن الصفقة.

ويعد منصف بكرار أحد التدعيمات الهجومية المنتظرة للأهلي، حيث تراهن إدارة النادي على قدراته الفنية وخبراته الأوروبية لتعزيز قوة الخط الأمامي خلال الفترة المقبلة.