تحذير .. البسلة ممنوعة لهؤلاء الأشخاص

تعد البازلاء من أشهى أنواع الخضروات التي يمكن تقديمها على مائدة السفرة وغنية بالفوائد الصحية.

ووفقا لموقع كيلافند كلينك فإن البازلاء مفيدة وآمنة للأكل ولكن هناك بعض المخاطر:

الحساسية: تشير بعض الدراسات إلى ازدياد حالات الحساسية الغذائية تجاه البازلاء الخضراء وبروتين البازلاء.

يستخدم مصنّعو الأغذية المزيد من المكونات القائمة على البازلاء، مثل بروتين البازلاء ودقيق البازلاء، في منتجاتهم وقد تجد هذه المكونات في أطعمة غير متوقعة، مثل اللحوم والحبوب والمخبوزات وقد يكون الأشخاص الذين يعانون من حساسية الفول السوداني أكثر عرضة للإصابة بحساسية البازلاء.

مضادات التغذية

تحتوي البازلاء على مركبات تُسمى مضادات التغذية، تُقلل من كمية الحديد والمعادن الأخرى التي يمتصها الجسم من النباتات وتكون مضادات التغذية في أعلى مستوياتها في البازلاء النيئة. ويُقلل نقع البازلاء وطهيها من هذه المضادات.

الانتفاخ والغازات: من الآثار الجانبية الأقل خطورة لتناول البازلاء و قد يؤدي محتواها العالي من الألياف إلى زيادة الغازات.