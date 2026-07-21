قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الحرب الأمريكي: تكلفة الحرب على إيران بلغت 37.5 مليار دولار
رئيس وزراء لبنان : استئناف الرحلات المباشرة مع أمريكا فرصة لتعزيز التواصل والانفتاح
طلع تاني .. سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 21-7-2026 في مصر
الخميس ذروة الأجواء الحارة .. الأرصاد تحذر من حالة الطقس الأيام القادمة
جهز ورقك .. موعد طرح شقق الإيجار التمليكي 2026 والشروط
وزير الطيران يبحث مع المفوض التجاري البريطاني لشئون أفريقيا فرص جذب الاستثمارات
صون المواقع .. الأعلى للآثار يواجه الخفافيش والطيور بالإضاءة والأسلاك الواقية
ذروة الصيف تبدأ الآن .. تحذير عاجل من موجة شديدة الحرارة الساعات المقبلة
جيمس جراي يتسلم جائزة باردو الا كارييرا في مهرجان لوكارنو 2026
البنك الأهلي يرفض عرض السويحلي الليبي لضم ياو أنور
ترامب يكشف خطط استهداف جبل ماكوش .. هل اقتربت المواجهة العسكرية مع إيران؟
وزير الري : نظام المناوبة أساس توزيع المياه .. وسنة حبس لإلقاء القمامة في الترع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

السيطرة على حريق مخلفات بكفر بطا في بنها

الحريق
الحريق
إبراهيم الهواري

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق اندلع في مخلفات بمنطقة كفر بطا التابعة للوحدة المحلية ببطا بمركز بنها، وذلك عقب تلقي بلاغ من أحد المواطنين، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.


وجاءت التحركات الفورية بالتنسيق بين قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة بنها، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.


وانتقلت الأجهزة التنفيذية إلى موقع الحريق بناء على تعليمات وليد الشهاوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها، حيث دفعت إدارة الحماية المدنية بسيارات الإطفاء وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة.


كما انتقلت الوحدة المحلية بقرية بطا برئاسة حمدي عراقي، رئيس الوحدة المحلية، إلى موقع الحريق لمتابعة الموقف ميدانيًا، والوقوف على حجم الأضرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة، والتأكد من انتهاء أعمال التأمين بمحيط موقع الحادث.


وأكدت رئاسة مركز ومدينة بنها استمرار رفع درجة الاستعداد والتعامل الفوري مع جميع البلاغات والشكاوى الواردة من المواطنين، من خلال التنسيق الكامل مع الجهات المعنية، بما يضمن سرعة الاستجابة والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، في إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

القليوبية محافظة القليوبية قوات الحماية المدنية بنها السيطرة على حريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

من العيني إلى النقدي.. 400 جنيه للفرد وتفاصيل جديدة في منظومة الدعم

قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتي تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟

قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتى تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟

زيزو وإمام عاشور

نظير 8 ملايين دولار.. اتحاد جدة يتمسك بـ نجم الأهلي| خاص

موجة حارة

أصعب 48 ساعة مقبلة.. تحذير عاجل من الأرصاد وموجة لهيب

المحامى عصام البطاوى

غيبوبة سكر..وفاة المحامي عصام البطاوي أثناء ترافعه داخل محكمة جنايات قنا

مصطفى شوبير

تفاصيل العرض الألماني لخطف شوبير من الأهلي| خاص

أسعار السبائك الذهب

تبدأ من 7000 جنيه .. أسعار السبائك الذهب عيار 24 الآن

مشغولات ذهبية

الذهب يصعد مجددًا .. وعيار 18 يتجاوز الـ 5 آلاف

ترشيحاتنا

محافظ المنيا خلال الجوله

محافظ المنيا يتفقد المركز التكنولوجي بقرية أبيوها ويستمع لمطالب المواطنين

مدارس التمريض

فتح باب التقديم للمدارس الثانوية الفنية للتمريض.. الشروط والأماكن

الدواجن

عروض وتخفيضات مميزة.. استقرار في أسواق الدواجن والطيور اليوم

بالصور

جهز ورقك .. موعد طرح شقق الإيجار التمليكي 2026 والشروط

شقق الايجار التمليكي 2026
شقق الايجار التمليكي 2026
شقق الايجار التمليكي 2026

على حمام السباحة.. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة وردية ناعمة

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

احترسي.. تناول السكر أثناء الحمل بكثرة قد يزيد خطر إصابة الأطفال بأمراض خطيرة

الإفراط في تناول السكر أثناء الحمل
الإفراط في تناول السكر أثناء الحمل
الإفراط في تناول السكر أثناء الحمل

زياد الظاظا وإسعاد يونس ضمن الحضور في عزاء هاني شنودة

إسعاد يونس
إسعاد يونس
إسعاد يونس

فيديو

كين شقيق لامين يامال

كين شقيق لامين يامال نجم ليلة التتويج.. مفاجأة في قصة حياته

هاني شنوده

هتتفاجئ من الأسماء.. نجوم اكتشفهم هاني شنودة وبقوا ميجا ستارز

هند عبد الحليم

هند عبد الحليم: المنافس الوحيد ليا هو نفسي.. ودرة من أقرب صديقاتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد