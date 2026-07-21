السيطرة على حريق مخلفات بكفر بطا في بنها

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق اندلع في مخلفات بمنطقة كفر بطا التابعة للوحدة المحلية ببطا بمركز بنها، وذلك عقب تلقي بلاغ من أحد المواطنين، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.



وجاءت التحركات الفورية بالتنسيق بين قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة بنها، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.



وانتقلت الأجهزة التنفيذية إلى موقع الحريق بناء على تعليمات وليد الشهاوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها، حيث دفعت إدارة الحماية المدنية بسيارات الإطفاء وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة.



كما انتقلت الوحدة المحلية بقرية بطا برئاسة حمدي عراقي، رئيس الوحدة المحلية، إلى موقع الحريق لمتابعة الموقف ميدانيًا، والوقوف على حجم الأضرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة، والتأكد من انتهاء أعمال التأمين بمحيط موقع الحادث.



وأكدت رئاسة مركز ومدينة بنها استمرار رفع درجة الاستعداد والتعامل الفوري مع جميع البلاغات والشكاوى الواردة من المواطنين، من خلال التنسيق الكامل مع الجهات المعنية، بما يضمن سرعة الاستجابة والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، في إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.