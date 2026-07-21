قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة سيدة وشاب بلدغات ثعابين بالغربية .. و«الصحة» توفّر أمصال علاجهما
الأهلي يوافق على دعم راتب جراديشار لإتمام إعارته.. و3 عروض على طاولة اللاعب
عيار 21 يقترب من 6 آلاف .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر
دعاء قبل النوم يريح القلب ويغفر الذنوب.. 5 أدعية مستجابة تحفظك حتى الصباح
سخونة على الطرق .. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الأربعاء
قرار عاجل من فيفا بشأن أحداث مباراة إسبانيا والأرجنتين .. ماذا حدث؟
تقارير أرجنتينية تكشف كواليس غرفة ملابس «التانجو» بعد خسارة نهائي كأس العالم 2026
200 مليار دولار .. العراق يُعلن عن صفقات مدوّية في قطاع النفط
منتخب مصر يحتل مركزًا سلبيًا في إحصائيات كأس العالم 2026 | تفاصيل
رابطة الأندية توافق على مطالب حسام حسن قبل التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا
نادٍ سعودي كبير يستهدف ضم مصطفى شوبير بعد تألقه في كأس العالم 2026
زلزال في كييف .. زيلينسكي يُقيل قائد الجيش الأوكراني بعد احتجاجات غاضبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف رادارات أمريكية وقاعدة علي السالم في الكويت

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف رادارات أمريكية
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف رادارات أمريكية
القسم الخارجي

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، استهداف ما وصفها برادارات أمريكية في جزيرة بوبيان وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت، وذلك ضمن الموجة الرابعة والعشرين من عملية «نصر 2»، في أحدث تطور ضمن التصعيد العسكري المتواصل بين طهران وواشنطن وانعكاساته على دول المنطقة.

وقال الحرس الثوري، في بيان، إن قواته استهدفت مواقع رادارات أمريكية موجودة في جزيرة بوبيان وقاعدة علي السالم الجوية، دون أن يقدم تفاصيل بشأن طبيعة الأسلحة المستخدمة أو حجم الأضرار والخسائر الناتجة عن الهجوم.

ويأتي الإعلان الإيراني بعدما أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في وقت سابق الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة، وصفتها بأنها جاءت في أعقاب «العدوان الإيراني». 

ودعت السلطات الكويتية السكان إلى الالتزام بالتعليمات الأمنية، فيما أشارت إلى التصدي لموجتين من الهجمات خلال نحو 16 ساعة.

من جهته، أدان مجلس الوزراء الكويتي الهجمات الإيرانية، وقال، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، إنها طالت محطتين لتوليد الكهرباء ومنشآت نفطية وحيوية ومرافق مدنية ومباني سكنية، ما أدى إلى اندلاع حرائق ووقوع أضرار وصفها المجلس بالجسيمة، معتبرًا الهجمات «انتهاكًا صارخًا» لسيادة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري متواصل، إذ تنفذ الولايات المتحدة ضربات على أهداف داخل إيران، بينما ترد طهران باستهداف مواقع وقواعد عسكرية تقول إنها مرتبطة بالولايات المتحدة في عدد من دول المنطقة، بينها الكويت والبحرين.

ويزيد التصعيد من المخاوف بشأن اتساع نطاق المواجهة، خصوصًا مع استمرار التوتر حول مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية العالمية، وسط خلافات بشأن آليات عبور السفن وأمن الملاحة، الأمر الذي يهدد بتداعيات واسعة على إمدادات النفط والغاز وحركة التجارة الدولية.

الحرس الثوري رادار امريكي عملية «نصر 2» الكويت الحرس الثوري الإيراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

من العيني إلى النقدي.. 400 جنيه للفرد وتفاصيل جديدة في منظومة الدعم

قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتي تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟

قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتى تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟

موجة حارة

أصعب 48 ساعة مقبلة.. تحذير عاجل من الأرصاد وموجة لهيب

زيزو وإمام عاشور

نظير 8 ملايين دولار.. اتحاد جدة يتمسك بـ نجم الأهلي| خاص

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال أيام|إنتهاء تصحيح 6مواد ونسب النجاح مرتفعة

المحامى عصام البطاوى

غيبوبة سكر..وفاة المحامي عصام البطاوي أثناء ترافعه داخل محكمة جنايات قنا

مشغولات ذهبية

الذهب يصعد مجددًا .. وعيار 18 يتجاوز الـ 5 آلاف

مصطفى شوبير

تفاصيل العرض الألماني لخطف شوبير من الأهلي| خاص

ترشيحاتنا

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومكتبة الإسكندرية

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومكتبة الإسكندرية

أرشيفية

انطلاق المؤتمر العلمي الخامس لرابطة الكبد والجهاز الهضمي بالقليوبية الخميس

نائب وزير الخارجية

نائب وزير الخارجية يبحث مع الوزيرة الفرنسية المفوضة المكلفة بالفرانكفونية تعزيز التعاون الثنائي

بالصور

جهز ورقك .. موعد طرح شقق الإيجار التمليكي 2026 والشروط

شقق الايجار التمليكي 2026
شقق الايجار التمليكي 2026
شقق الايجار التمليكي 2026

على حمام السباحة.. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة وردية ناعمة

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

احترسي.. تناول السكر أثناء الحمل بكثرة قد يزيد خطر إصابة الأطفال بأمراض خطيرة

الإفراط في تناول السكر أثناء الحمل
الإفراط في تناول السكر أثناء الحمل
الإفراط في تناول السكر أثناء الحمل

زياد الظاظا وإسعاد يونس ضمن الحضور في عزاء هاني شنودة

إسعاد يونس
إسعاد يونس
إسعاد يونس

فيديو

كين شقيق لامين يامال

كين شقيق لامين يامال نجم ليلة التتويج.. مفاجأة في قصة حياته

هاني شنوده

هتتفاجئ من الأسماء.. نجوم اكتشفهم هاني شنودة وبقوا ميجا ستارز

هند عبد الحليم

هند عبد الحليم: المنافس الوحيد ليا هو نفسي.. ودرة من أقرب صديقاتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد