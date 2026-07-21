الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف رادارات أمريكية وقاعدة علي السالم في الكويت

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، استهداف ما وصفها برادارات أمريكية في جزيرة بوبيان وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت، وذلك ضمن الموجة الرابعة والعشرين من عملية «نصر 2»، في أحدث تطور ضمن التصعيد العسكري المتواصل بين طهران وواشنطن وانعكاساته على دول المنطقة.

وقال الحرس الثوري، في بيان، إن قواته استهدفت مواقع رادارات أمريكية موجودة في جزيرة بوبيان وقاعدة علي السالم الجوية، دون أن يقدم تفاصيل بشأن طبيعة الأسلحة المستخدمة أو حجم الأضرار والخسائر الناتجة عن الهجوم.

ويأتي الإعلان الإيراني بعدما أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في وقت سابق الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة، وصفتها بأنها جاءت في أعقاب «العدوان الإيراني».

ودعت السلطات الكويتية السكان إلى الالتزام بالتعليمات الأمنية، فيما أشارت إلى التصدي لموجتين من الهجمات خلال نحو 16 ساعة.

من جهته، أدان مجلس الوزراء الكويتي الهجمات الإيرانية، وقال، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، إنها طالت محطتين لتوليد الكهرباء ومنشآت نفطية وحيوية ومرافق مدنية ومباني سكنية، ما أدى إلى اندلاع حرائق ووقوع أضرار وصفها المجلس بالجسيمة، معتبرًا الهجمات «انتهاكًا صارخًا» لسيادة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري متواصل، إذ تنفذ الولايات المتحدة ضربات على أهداف داخل إيران، بينما ترد طهران باستهداف مواقع وقواعد عسكرية تقول إنها مرتبطة بالولايات المتحدة في عدد من دول المنطقة، بينها الكويت والبحرين.

ويزيد التصعيد من المخاوف بشأن اتساع نطاق المواجهة، خصوصًا مع استمرار التوتر حول مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية العالمية، وسط خلافات بشأن آليات عبور السفن وأمن الملاحة، الأمر الذي يهدد بتداعيات واسعة على إمدادات النفط والغاز وحركة التجارة الدولية.