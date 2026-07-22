رابطة الأندية توافق على مطالب حسام حسن قبل التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا

قال الإعلامي خالد الغندور إن رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب، ستجتمع مع التوأم حسام وإبراهيم حسن، خلال الأيام المقبلة لمناقشة مطالبهم قبل الإعلان عن مواعيد جدول الدوري وتسكين المباريات في الموسم الجديد.

وأضاف “الغندور” خلال برنامجه ستاد المحور أن حسام حسن يرغب في إقامة 4 أسابيع من بطولة الدوري قبل معسكر شهر سبتمبر المقبل، مع إيقاف الدوري بداية من يوم 20 من نفس الشهر استعدادا لمباراتي أنجولا وجنوب السودان بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2027.

وتابع: رابطة الأندية ترحب بمطالب حسام حسن وسيتم الاتفاق مع التوأم في الاجتماع على كافة التفاصيل الخاصة بالموسم المقبل، وخريطة المعسكرات الخاصة بالفراعنة للمباريات القادمة.