تقارير أرجنتينية تكشف كواليس غرفة ملابس «التانجو» بعد خسارة نهائي كأس العالم 2026

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية تفاصيل الأجواء التي سيطرت على غرفة ملابس منتخب الأرجنتين عقب خسارته نهائي كأس العالم 2026 أمام منتخب إسبانيا، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد وانتهت بفوز "الماتادور" بهدف دون رد.

ووفقًا لصحيفة "أوليه" الأرجنتينية، خي~مت أجواء من الحزن الشديد على لاعبي المنتخب الأرجنتيني بعد صافرة النهاية، حيث سيطر الصمت على غرفة الملابس، بينما بدت علامات التأثر واضحة على الجميع، وسط دموع عدد من اللاعبين الذين خفضوا رؤوسهم عقب ضياع حلم الاحتفاظ باللقب.

وأوضحت الصحيفة أن قائد المنتخب، ليونيل ميسي، حرص على جمع اللاعبين داخل غرفة الملابس بعد انتهاء المباراة، في مشهد مشابه لما حدث قبل انطلاق النهائي، من أجل توجيه رسالة إلى زملائه.

وأضافت أن ميسي، وأمام اللاعبين وأفراد الجهازين الفني والإداري، عدّل شارة القيادة قبل أن يُوجّه كلمة مُقتضبة قال فيها: "أود أن أشكركم على كل شيء، وعلى هذه الأيام الخمسين، وعلى جهودكم، أنا فخور بهذا الفريق".

وأشارت الصحيفة إلى أن لاعبي الأرجنتين غادروا ملعب المباراة دون الإدلاء بأي تصريحات إعلامية، حيث فضّلوا تجنب الكاميرات، بينما كانت علامات الحزن واضحة على وجوههم.

وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كان لا بد من حضور ممثل عن المنتخب للحديث إلى وسائل الإعلام، ليتولى المدير الفني ليونيل سكالوني هذه المهمة، في الوقت الذي سمح فيه للاعبين بالتوجه مباشرة إلى حافلة الفريق.

وأكد التقرير أن المشهد استمر في صباح اليوم التالي، حيث غادر أفراد بعثة منتخب الأرجنتين مقر إقامتهم في فندق "هيلتون هيلز" وسط أجواء من الحزن والأسى، قبل التوجّه إلى مطار نيويورك استعدادًا لمغادرة الولايات المتحدة، بينما بدت آثار خسارة النهائي واضحة على وجوه جميع أفراد البعثة.