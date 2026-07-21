تعرف على أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام بعد تطبيق نظام الدفع المسبق

أعلنت هيئة النقل العام بالقاهرة بدء تنفيذ آلية جديدة لاحتساب قيمة تذاكر الأتوبيسات، اعتبارًا من 15 يوليو، وذلك ضمن خطة تطوير منظومة النقل وتوسيع الاعتماد على وسائل الدفع المسبق.

وتعتمد الآلية الجديدة على تحديد قيمة التذكرة وفقًا لعدد المحطات التي يقطعها الراكب، على أن يقتصر تطبيق هذا النظام على مستخدمي كروت الدفع المسبق.

احتساب التذكرة حسب عدد المحطات

وفقًا للتعليمات الصادرة عن الهيئة، تم تقسيم التذاكر إلى عدة فئات تشمل تذكرة كاملة، ونصف تذكرة، وربع تذكرة، ويتم احتساب قيمة كل منها بناءً على عدد المحطات المبرمج مسبقًا لكل خط داخل منظومة التشغيل.

أسعار الخطوط المكيفة

حددت الهيئة أسعار التذاكر للأتوبيسات المكيفة على النحو التالي:

25 جنيهًا للتذكرة الكاملة.

18 جنيهًا لنصف التذكرة.

أسعار الخطوط العادية

أما بالنسبة للأتوبيسات العادية، فجاءت الأسعار كالتالي:

13 جنيهًا للتذكرة الكاملة.

8 جنيهات لنصف التذكرة.

5 جنيهات لربع التذكرة.

من يستفيد من النظام الجديد؟

أكدت الهيئة أن ميزة احتساب قيمة الرحلة حسب عدد المحطات ستكون متاحة فقط للركاب الذين يستخدمون كروت الدفع المسبق "طوالي"، حيث جرى إدراج بيانات المحطات لكل خط داخل النظام الإلكتروني.

وفي المقابل، سيستمر تحصيل قيمة التذكرة الكاملة من الركاب الذين لا يستخدمون كروت الدفع المسبق، بغض النظر عن عدد المحطات التي يقطعونها.

لماذا تم تطبيق المنظومة؟

أوضحت هيئة النقل العام أن تطبيق النظام الجديد يأتي بعد تشغيل منظومة الدفع المسبق في جميع قطاعات التشغيل التابعة لها، بهدف تسهيل إجراءات تحصيل قيمة التذاكر، وتخفيف العبء على السائقين، وتشجيع المواطنين على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني من خلال منحهم مزايا مرتبطة باستخدام كروت الدفع المسبق.

كيف تحصل على كارت الدفع المسبق وتفعّله؟

أتاحت هيئة النقل العام للمواطنين إمكانية استخراج كارت الدفع المسبق بشروط ميسرة، في إطار تشجيع استخدام منظومة الدفع الإلكتروني داخل الأتوبيسات.

وتتمثل خطوات الحصول على الكارت فيما يلي: