قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد يومين من اختفائهم .. العثور على جثامين 3 مصريين في نهر بكرواتيا
معاش شهري للأطفال الأكثر احتياجا .. اعرف المستحقين بـ قانون الطفل
كوميتا إم .. شريحة روسية في صواريخ إيران تنذر بتغيير موازين الحرب
الجيش الروسي يستهدف منشآت أوكرانية في أوديسا ومركزين لوجستيين في زابوروجيه
3 ملايين يورو | خالد الغندور يكشف كواليس صفقة بنجديدة في الأهلي
نبيل فهمي يعزي الجزائر في ضحايا حريق دار الأيتام .. ويبحث مع عطاف دعم القضايا العربية
شركات أمريكية كبرى تعتزم الاستثمار داخل اقتصادية قناة السويس في الصناعة واللوجستيات
وزير الرياضة يوجه بفتح تحقيق عاجل في شكوى لاعب كرة القدم المستبعد بسبب اسمه
موقف غامض لـ مرموش بشأن رحيله عن مانشستر سيتي
الغموض يحيط بمستقبل مرموش.. مانشستر سيتي يجهز ثورة في قائمته قبل الموسم الجديد
بدء تشييع جثمان الموسيقار الكبير هاني شنودة بكنيسة السيدة العذراء بالزمالك
آخر تطورات انتقال محمد صلاح إلى بشكتاش.. موقف اللاعب يحسم المفاوضات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال أيام|إنتهاء تصحيح 6مواد ونسب النجاح مرتفعة

نتيجة الثانوية العامة 2026
نتيجة الثانوية العامة 2026
ياسمين بدوي

نتيجة الثانوية العامة 2026 ، يبحث حاليا طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء أمورهم عن آخر أخبارها على بمختلف محركات البحث على الانترنت

نتيجة الثانوية العامة 2026  .. آخر أخبارها و مؤشراتها

من جانبه علم موقع صدى البلد من مصادره آخر أخبار ومؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2026 ، والتي تتمثل فيما يلي :


-  انتهت كنترولات الثانوية العامة 2026 من تصحيح 6 مواد وهي  ( الدين والتربية الوطنية واللغة الأجنبية الثانية و اللغة العربية و الكيمياء والجغرافيا )

  •  تم الإنتهاء  أيضا من تصحيح الأسئلة المقالية بجميع مواد الثانوية العامة
  •  المؤشرات الأولى تؤكد  ارتفاع نسب النجاح  في نتيجة الثانوية العامة 2026
  •    عدد كبير من الطلاب حصلوا على الدرجات النهائية في بعض المواد في نتيجة الثانوية العامة 2026
  •  نتيجة الثانوية العامة 2026 سوف تعلن خلال أيام
  •  رابط نتيجة الثانوية العامة على صدى البلد https://natega.elbalad.news/Registration 
  •  يمكنك الآن تسجيل بياناتك على موقع صدى البلد للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها

موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 

رجحت مصادرنا بوزارة التربية والتعليم ، أن يكون موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 ، نهاية شهر يوليو الجاري ، أو أول أغسطس على أقصى تقدير 

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 ، سيحسم بشكل رسمي ونهائي خلال أيام بمجرد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميع النتيجة في كنترولات الثانوية العامة 2026

وعلم موقع صدى البلد أن هناك تعليمات بعدم استعجال أعمال كنترولات الثانوية العامة 2026 لضمان دقة التصحيح وحصول كل طالب على حقه كاملا قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 صدي البلد

أعلنت إدارة موقع صدى البلد على حصولها على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 بمجرد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدي البلد

يمكن الآن الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدي البلد ، لتسجيل البيانات المطلوبة لضمان الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس بمجرد اعتمادها رسميا .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدي البلد يمكن الدخول عليه الآن من خلال الضغط على https://natega.elbalad.news/Registration 

نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس 

للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة 2026 جميع المحافظات اتباع الخطوات التالية :

  • ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 بالاسم ورقم الجلوس صدى البلد https://natega.elbalad.news/Registration 
  • اكتب الاسم بالكامل
  • اكتب رقم الهاتف
  • اكتب رقم الجلوس
  • حدد المحافظة
  • اكتب البريد الإلكتروني
  • حدد الشعبة ( علمي علوم - علمي رياضة - أدبي )
  • اختر “نظام جديد / نظام قديم”
  • اختر بين عرض النتيجة على الموقع مجانا أو الحصول على النتيجة على الموبايل SMS بـ60 جنيها.
  • اضغط على تسجيل البيانات.
نتيجة الثانوية العامة 2026 نتيجة الثانوية العامة الثانوية العامة 2026 الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة |ارتفاع نسب النجاح وحصول طلاب كثيرون على الدرجات النهائية

ارشيفية

من العيني إلى النقدي.. 400 جنيه للفرد وتفاصيل جديدة في منظومة الدعم

قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتي تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟

قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتى تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟

الأرصاد

الأربعاء والخميس.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

الاهلي

فرج عامر: لاعب الأهلي المعار للنرويج تحول إلى ماكينة أهداف.. والأحمر ينتظر موسما مختلفا

زيزو وإمام عاشور

نظير 8 ملايين دولار.. اتحاد جدة يتمسك بـ نجم الأهلي| خاص

كوكوريلا - ميسي

أراد طردي.. كوكوريلا يكشف تفاصيل أزمته مع ميسي في نهائي المونديال

المحامى عصام البطاوى

غيبوبة سكر..وفاة المحامي عصام البطاوي أثناء ترافعه داخل محكمة جنايات قنا

ترشيحاتنا

عائشه بن احمد

على متن يخت .. عائشة بن أحمد تخطف الأنظار بجمالها الطبيعي

منة فضالي

إن لم يسمعوا عنك شيئا صنعوه | منة فضالي تثير الجدل بمنشور مفاجئ

روبي

بفستان قصير.. روبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

بالصور

زياد الظاظا وإسعاد يونس ضمن الحضور في عزاء هاني شنودة

إسعاد يونس
إسعاد يونس
إسعاد يونس

طريقة عمل ساندوتش سمك فيليه مقرمش.. غداء سريع خطوات سهلة

طريقة عمل ساندوتش سمك الفيليه
طريقة عمل ساندوتش سمك الفيليه
طريقة عمل ساندوتش سمك الفيليه

الشخير وإنقطاع النفس يسبب مشكلة خطيرة للرجال.. دراسة صادمة

كيف يؤثر انقطاع النفس أثناء النوم على القدرة الجنسية للرجال؟
كيف يؤثر انقطاع النفس أثناء النوم على القدرة الجنسية للرجال؟
كيف يؤثر انقطاع النفس أثناء النوم على القدرة الجنسية للرجال؟

5 فوائد صحية للمرتبة الجيدة .. كيف تحمي العمود الفقري وتعزز جودة النوم؟

فوائد صحية للنوم على المرتبة المثالية
فوائد صحية للنوم على المرتبة المثالية
فوائد صحية للنوم على المرتبة المثالية

فيديو

هند عبد الحليم

هند عبد الحليم: المنافس الوحيد ليا هو نفسي.. ودرة من أقرب صديقاتي

وعود لاعيبة إسبانيا

وعدوا بأشياء مجنونة قبل النهائي.. فهل ينفذ نجوم إسبانيا ما قالوه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد