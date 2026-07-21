طريقة عمل ساندوتش سمك فيليه مقرمش.. غداء سريع خطوات سهلة

إذا كنتِ تبحثين عن طريقة عمل ساندوتش سمك فيليه بطعم المطاعم، فيمكن تحضيره بسهولة وسرعة وبنفس طعم الجاهز.

وقدم الشيف محمد حامد وصفة سهلة تمنحك سمكًا مقرمشًا من الخارج وطريًا من الداخل، مع تتبيلة غنية بالنكهات وصوص الطحينة الذي يضفي مذاقًا مميزًا على الساندوتش.

طريقة عمل ساندوتش سمك الفيليه

طريقة عمل ساندوتش سمك الفيليه

مقادير ساندوتش سمك الفيليه:

شرائح سمك فيليه.

ثوم مفروم.

طماطم مفرومة ناعمًا.

فلفل أخضر حار حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملح حسب المذاق.

عصير ليمونة.

ملعقة صغيرة خل (اختياري).

للتغطية:

دقيق.

رشة نشا.

رشة ملح.

للتقديم:

خبز بلدي.

صوص الطحينة.

شرائح طماطم.

جرجير.

طريقة عمل ساندوتش سمك الفيليه

طريقة عمل ساندوتش سمك فيليه:

ـ ابدئي بتحضير التتبيلة من خلال خلط الثوم المفروم مع الطماطم والفلفل الأخضر والخل، ثم أضيفي الملح والكمون والبابريكا وعصير الليمون، وقلبي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

ـ ضعي شرائح السمك في التتبيلة واتركيها داخل الثلاجة لمدة 15 دقيقة حتى تمتص النكهات.

ـ بعد ذلك، اخلطي الدقيق مع النشا ورشة الملح، ثم غلفي شرائح السمك بالكامل بالخليط للحصول على قوام مقرمش بعد القلي.

ـ سخني كمية مناسبة من الزيت، ثم اقلي شرائح السمك حتى تكتسب لونًا ذهبيًا وتنضج تمامًا، وبعدها ارفعيها على ورق مطبخ للتخلص من الزيت الزائد.

ـ وأخيرًا، جهزي الساندوتش بوضع السمك الفيليه داخل الخبز، ثم أضيفي صوص الطحينة وشرائح الطماطم والجرجير، وقدميه ساخنًا بجانب البطاطس المقلية أو السلطة الخضراء.

طريقة عمل ساندوتش سمك الفيليه

نصائح لنجاح ساندوتش سمك الفيليه

ـ اتركي السمك في التتبيلة لمدة لا تقل عن 15 دقيقة للحصول على أفضل نكهة.

ـ إضافة النشا إلى الدقيق تمنح السمك قرمشة مميزة.

ـ احرصي على أن يكون الزيت ساخنًا قبل القلي حتى لا يمتص السمك كمية كبيرة من الزيت.

ـ قدمي الساندوتش فور الانتهاء من تحضيره للحفاظ على قرمشة السمك.