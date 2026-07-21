ماذا يحدث للجسم عند تناول السمك؟ .. وهؤلاء الممنوعون منه

يعد السمك من أرخص أنواع البروتين الحيواني وفي نفس الوقت غني بالفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة للجسم.

وفقا لما ذكره موقعhealthpartners نعرض لكم أهم فوائد السمك.

يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

تشير الدراسات إلى أن تناول السمك بانتظام يمكن أن يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل قصور القلب الاحتقاني، ومرض الشريان التاجي، والموت القلبي المفاجئ كما يمكن أن يقي من حالات مرضية أخرى ذات صلة، مثل السكتة الدماغية الإقفارية.

يحسن صحة الدماغ

يحتوي السمك على العديد من الفيتامينات والمعادن وأحماض أوميجا 3 الدهنية الضرورية لصحة الدماغ ويساعد تناول كميات كافية من السمك على مكافحة الاكتئاب واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، بالإضافة إلى تقليل احتمالية الإصابة بمرض الزهايمر والخرف في مراحل لاحقة من العمر.

يعزز نمو دماغ الطفل أثناء الحمل

يُعد حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA)، وهو أحد الأحماض الدهنية من نوع أوميجا-3، عنصرًا أساسيًا في بناء الدماغ والعينين والأعصاب لدى الأجنة النامية في الرحم وبعد الولادة، يحصل الأطفال على حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) وغيره من العناصر الغذائية الأساسية للنمو من حليب الأم، طالما استمرت أمهاتهم في تناول الأسماك.

تشير الدراسات إلى أن الأطفال يستفيدون نموًا بشكل ملحوظ عندما تتناول أمهاتهم ما بين حصتين إلى ثلاث حصص من السمك أسبوعيًا خلال فترة الحمل والرضاعة (الحصة الواحدة تعادل 113 جرامًا) ومع ذلك، قد يكون الزئبق الموجود في بعض أنواع السمك ضارًا بالأمهات والأطفال.

يحسن جودة النوم

يُعدّ السمك مصدراً غنياً بالفوائد لتحسين جودة النوم فالأحماض الدهنية أوميجا-3 وفيتامين د الموجودة فيه تُساعد على تنظيم مستوى السيروتونين في الدماغ، وهو هرمون يُساهم بدوره في جودة النوم وذلك لأن السيروتونين يُحفّز إنتاج الميلاتونين، هرمون النوم الذي يُساعد على النوم العميق والمستمر. إضافةً إلى ذلك، يلعب حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) الموجود في السمك دوراً هاماً في تحسين النوم من خلال زيادة إنتاج الميلاتونين بشكل مباشر.

تميل الآثار الإيجابية للنوم الجيد إلى الانتشار إلى مجالات أخرى من رفاهيتنا، مثل الصحة البدنية والعقلية.

يقلل الإصابة بأمراض المناعة الذاتية

تدعم أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين د الأداء السليم للجهاز المناعي والاستجابة الالتهابية في أجسامنا.

وقد وجدت دراسة أجريت عام 2021 أن اتباع نظام غذائي غني بهذه العناصر الغذائية، سواء من الأسماك أو من المكملات الغذائية، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة ببعض أمراض المناعة الذاتية، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، والتصلب المتعدد، والصدفية، ومرض التهاب الأمعاء، والسكري من النوع الأول، وأمراض الغدة الدرقية.

الوقاية من الربو عند الأطفال

تتمتع أحماض أوميجا-3 الدهنية بخصائص مضادة للالتهابات، وقد تُخفف من التهاب الرئة المصاحب للربو ويُمكن لإدخال السمك في النظام الغذائي لطفلك في وقت مبكر (بين عمر 6 و9 أشهر) وتناوله مرة واحدة على الأقل أسبوعيًا أن يُحسّن أعراض الربو ويُقلل من خطر الإصابة به لدى الأطفال دون سن 14 عامًا.

يحافظ على البصر في الشيخوخة

تُعدّ الدهون الصحية والزيوت الطبيعية الموجودة في الأسماك مفيدة لصحة العين ومع التقدم في السن، يُساعد تناول الأسماك وخاصةً الأسماك الدهنية مثل السردين والسلمون على الحفاظ على صحة العين، بل وحتى علاج جفافها .

هؤلاء الممنوعين من السمك

يستفيد الجميع من تناول المزيد من الأسماك، لكن على بعض الفئات توخي الحذر بشأن أنواع الأسماك التي يتناولونها وكمياتها. فالنساء الحوامل أو المرضعات والأطفال دون سن الحادية عشرة أكثر عرضة للآثار السلبية للزئبق، وبعض أنواع الأسماك تحتوي على نسبة زئبق أعلى من غيرها. كما ينبغي على النساء الحوامل تجنب تناول المأكولات البحرية النيئة، مثل السوشي والأسماك المدخنة.