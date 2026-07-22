لتعزيز جهود تمكين المرأة.. المستشارة أمل عمار تشارك في افتتاح فعاليات لقاء جامعة كفر الشيخ

شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في افتتاح فعاليات اللقاء الذي نظمته جامعة كفر الشيخ بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالجامعة، وذلك بحضور المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، والأستاذ الدكتور يحيى زكريا، رئيس جامعة كفر الشيخ، والأستاذة جيرمين حداد، القائم بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والدكتورة أمنية شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ ومقررة فرع المجلس بمحافظة كفر الشيخ.

وأعربت المستشارة أمل عمار في كلمتها عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح وحدة المرأة الآمنة بمستشفى جامعة كفر الشيخ، هذا الإنجاز الذي يأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي أُطلقت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتبارها أول استراتيجية وطنية متكاملة لتمكين المرأة تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، والتي جعلت محور الحماية أحد مرتكزاتها الأساسية، وذلك انطلاقا وإيمانًا بأن تمكين المرأة لا يكتمل إلا بتوفير بيئة آمنة تكفل لها الحماية من جميع أشكال العنف، وتضمن حصولها على خدمات صحية ونفسية واجتماعية وقانونية متكاملة تحفظ كرامتها وتصون حقوقها.

وفى هذا السياق تقدمت عمار بخالص الشكر والتقدير الى الاستاذ الدكتور يحيي زكريا رئيس جامعة كفر الشيخ ، ولكافة القائمين على خروج هذه الوحدة الى النور .. وهو ما يعكس دور الجامعة في خدمة المجتمع، وإيمانها بحق المرأة في الحصول على خدمات متكاملة تحفظ كرامتها وتصون حقوقها، كما توجهت بخالص الشكر والتقدير إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان ، شريك النجاح للمجلس القومي للمرأة، على دعمه المتواصل لجهود الدولة المصرية في تعزيز خدمات الحماية والاستجابة للمرأة، وبناء قدرات مقدمي الخدمات، ودعم إنشاء وتطوير وحدات المرأة الآمنة.

كما وجهت التحية والتقدير إلى جميع الفرق الطبية والإدارية والعاملين بهذه الوحدة، الذين يحملون رسالة إنسانية نبيلة، ويؤدون دورًا بالغ الأهمية في تقديم الرعاية والدعم لكل امرأة تحتاج إلى الأمان والمساندة

وأضافت رئيسة المجلس، ان افتتاح هذه الوحدة ليس مجرد إضافة لخدمة طبية جديدة، وإنما يمثل رسالة واضحة تؤكد أن الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس السيسي، تضع الإنسان المصري في قلب عملية التنمية، وتولي المرأة المصرية اهتمامًا غير مسبوق، إيمانًا بأنها الركيزة الأساسية لاستقرار الأسرة المصرية ، وشريك أصيل في مسيرة البناء والتنمية ، كما يمثل ترجمة عملية لالتزام الدولة المصرية بترسيخ منظومة مؤسسية متكاملة لحماية المرأة، تقوم على الشراكة بين مؤسسات الدولة والجامعات والقطاع الصحي وشركاء التنمية، بما يضمن تقديم خدمة متخصصة وعالية الجودة لكل امرأة تحتاج إلى الدعم والرعاية، فلا تنمية حقيقية دون امرأة آمنة، ولا أسرة مستقرة دون حماية وكرامة، ولا مجتمع قادر على التقدم دون منظومة متكاملة تصون حقوق المرأة، وتحميها من كافة أشكال العنف، وتوفر لها الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية التي تستحقها.

وأكدت رئيسة المجلس ان وحدة المرأة الآمنة تمثل نموذجًا متكاملًا للخدمات التي تحتاجها المرأة، فهي لا تقدم الرعاية الطبية فحسب، وإنما توفر الدعم النفسي والاجتماعي، وآليات الإحالة والحماية، بما يضمن استجابة سريعة ومتكاملة تراعي خصوصية المرأة وتحفظ كرامتها، وهو ما يعكس التطور الذي تشهده الدولة المصرية في تبني مفهوم شامل للحماية والرعاية.

واستعرضت المستشارة أمل عمار جهود المجلس فى إطلاق العديد من المبادرات والحملات الوطنية للتوعية بمخاطر العنف ضد المرأة، وتعزيز ثقافة الاحترام داخل الأسرة والمجتمع، إلى جانب الدور الحيوي الذي يقوم به مكتب شكاوى المرأة، من خلال مقاره المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، والتي تقدم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للنساء، وتسهم في توفير الحماية اللازمة لهن، مع الحفاظ الكامل على السرية والخصوصية.

وذلك إيمانًا بأن حماية المرأة مسؤولية مجتمعية مشتركة، يحرص المجلس كذلك على نشر الوعي من خلال برامجه المختلفة، وفي مقدمتها برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، التي تستهدف ترسيخ ثقافة الاحترام والحوار داخل الأسرة، وتعزيز العلاقات الأسرية السليمة، والوقاية من جميع أشكال العنف، بما يسهم في بناء أجيال أكثر وعيًا واستقرارًا.

واختتمت رئيسة المجلس حديثها بإن ما نشهده اليوم هو ثمرة لتكامل بين مؤسسات الدولة محافظة كفر الشيخ بقيادة المهندس ابراهيم مكى وجامعة كفر الشيخ بقيادة الدكتور يحيي زكريا وفرع المجلس القومي للمرأة بقيادة الدكتورة امانى شاكر وايضا منظومة متكاملة بقيادة كلية الطب جامعة كفر الشيخ هذه المنظومة المؤسسية التى تعمل جميعها بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، لتقدم للمرأة المصرية كافة سبل الدعم والحماية.

فيما أكد الدكتور يحيي زكريا ، أن إطلاق وحدة المرأة الآمنة بالجامعة يأتي انطلاقًا من التزام الجامعة بدعم جهود الدولة المصرية التي تشهد نقلة نوعية في تمكين المرأة وتعزيز دورها كشريك أساسي في بناء المستقبل، موضحا أن رسالة الجامعة لا تقتصر على تقديم المعرفة العلمية فحسب، وإنما تمتد إلى ترسيخ قيم العدالة والمواطنة والمساواة، وتهيئة بيئة تعليمية وإنسانية آمنة وداعمة لجميع منتسبيها.

وأضاف أن مهام الوحدة لا تقتصر على استقبال الحالات الفردية، بل تسعى إلى ترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التمييز، بما يسهم في توفير بيئة جامعية أكثر أمانًا وإنتاجية ودعمًا للمرأة، وتوجه بخالص الشكر إلى المجلس القومي للمرأة على جهوده المستمرة في دعم وتمكين المرأة المصرية وتعزيز أوجه التعاون مع الجامعات المصرية.

ومن جانبه أكد المهندس إبراهيم مكي ، أن فعاليات اليوم تعد نموذجا متميزا للتعاون بين محافظة كفرالشيخ، وجامعة كفرالشيخ، والمجلس القومي للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بما يعزز مكانة المرأة ويدعم تحقيق رؤية مصر 2030، مشددا على أن المحافظة ستظل داعمة لكل المبادرات التي تسهم في تعزيز مكانة المرأة، انطلاقًا من إيماننا بأن تمكين المرأة ليس هدفًا تنمويًا فحسب، بل هو استثمار في طاقات الوطن، وأن توفير بيئة داعمة للإبداع والإنتاج وريادة الأعمال يفتح آفاقًا أوسع للتنمية الشاملة، ويعزز قدرة المجتمع على مواجهة التحديات وصناعة مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة.

وأكدت جيرمان حداد، أن افتتاح الوحدة اليوم يجسد جهود الدولة المصرية ومؤسساتها في الاستجابة لظاهرة العنف ضد المرأة، وحماية النساء والفتيات، كما يعد خطوة مهمة نحو تعزيز تكامل منظومة الاستجابة الوطنية من خلال وحدات المرأة الآمنة وآليات التنسيق المؤسسي على المستوى المحلي بالمحافظة، كما تعكس إيمانًا بأن صحة المرأة وسلامتها حق أساسي، يقوم على المهنية وحماية الناجيات من العنف وتقديم الدعم اللازم لهن، مشيرة إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يعمل مع شركائه على مستوى الجمهورية لضمان حصول النساء على خدمات متكاملة موحدة المعايير، وأن وجود عيادة متخصصة داخل المستشفى الجامعي يعكس الدور المجتمعي للجامعات باعتبارها مؤسسات تسهم في ترسيخ قيم الحماية والتمكين إلى جانب دورها التعليمي، وعبرت عن اعتزازاها بالشراكة الوثيقة مع المجلس القومي للمرأة والحكومة المصرية ومحافظة كفر الشيخ، من أجل أن تحصل كل امرأة على الخدمات التي تستحقها بما يضمن حقوقها وكرامتها الإنسانية، وعبرت عن تطلعها نحو أن يكون إطلاق هذه الوحدة اليوم خطوة جديدة نحو مستقبل أكثر أمانًا لكل امرأة وفتاة في مصر.

فيما أكدت الدكتورة امانى شاكر أن وحدة المرأة الآمنة اليوم، هو إعلان عن التزام مؤسسي راسخ بأن تكون جامعة كفر الشيخ بيئة آمنة لكل امرأة وفتاة، تحفظ كرامتها، وتصون حقوقها، وتوفر لها الدعم والرعاية متى احتاجت إليهما ، مضيفة ان جامعة كفر الشيخ، ستظل شريكًا أصيلًا في كل المبادرات الوطنية التي تعزز مكانة المرأة، وترسخ قيم المساواة.