رابطة الدوري الأمريكي تفتح تحقيقا مع إنتر ميامي بسبب صفقة كاسيميرو

فتحت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS تحقيقًا بشأن تعاقد إنتر ميامي مع النجم البرازيلي كاسيميرو، بعد وجود اشتباه في إجراء مفاوضات مع اللاعب قبل حصول النادي على أولوية التعاقد معه، وفقًا للوائح نظام "Discovery Rights" المعمول به في المسابقة.

وكانت حقوق الأولوية الخاصة بالتفاوض مع كاسيميرو مسجلة باسم نادي لوس أنجلوس جالاكسي، وهو ما يمنح النادي أحقية التفاوض مع اللاعب قبل أي فريق آخر داخل الدوري الأمريكي.

ورغم توصل إنتر ميامي ولوس أنجلوس جالاكسي إلى اتفاق يقضي بنقل أولوية التعاقد مع اللاعب إلى النادي الذي يضم بين صفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قررت رابطة الدوري الأمريكي مراجعة ما إذا كانت إدارة إنتر ميامي قد بدأت محادثات مع كاسيميرو قبل إتمام الاتفاق بشكل رسمي، وهو ما قد يمثل مخالفة للوائح.

وأكدت الرابطة أنها تجمع جميع المعلومات المتعلقة بالواقعة، ولن تصدر أي تعليقات إضافية لحين انتهاء التحقيقات.

وكان إنتر ميامي قد أعلن رسميًا تعاقده مع كاسيميرو في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2027 مع خيار التمديد حتى عام 2029، بعد نهاية مسيرة اللاعب مع مانشستر يونايتد.

ويترقب النادي الأمريكي نتيجة التحقيق، وسط احتمالات بفرض عقوبات أو إجراءات تنظيمية حال ثبوت وجود مخالفة في طريقة التفاوض مع اللاعب قبل الحصول على حقوق التعاقد.