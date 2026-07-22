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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد ساعات من الاضطراب.. ميتا تعيد فيسبوك وإنستجرام إلى الخدمة

فيسبوك وإنستجرام
فيسبوك وإنستجرام
شيماء عبد المنعم

أعادت شركة ميتا خدمات منصاتها فيسبوك وإنستجرام، إلى العمل بشكل طبيعي، بعد عطل واسع النطاق أثر على آلاف المستخدمين حول العالم، الأحد، وتسبب في اضطراب الوصول إلى خدماتها لعدة ساعات.

وشهدت النسخة المكتبية من فيسبوك النصيب الأكبر من العطل، إذ واجه المستخدمون صعوبة في تسجيل الدخول، مع ظهور رسالة تفيد بأن الحساب غير متاح مؤقتا بسبب مشكلة في الموقع. 

كما أبلغ مستخدمو إنستجرام عن تعذر تحميل الصفحة الرئيسية والتطبيق.

وسجل موقع DownDetector المتخصص في رصد أعطال الخدمات الرقمية اليوم، ارتفاعا ملحوظا في بلاغات المستخدمين من عدة دول، مع تأثر خدمات فيسبوك وإنستجرام في الوقت نفسه.

عطل فيسبوك اليوم

وأشار عدد من المستخدمين إلى أن تطبيق فيسبوك على الهواتف الذكية استمر في العمل لدى البعض، في حين ظلت النسخة المكتبية غير متاحة، بينما تعذر على آخرين تحديث الصفحة الرئيسية في إنستجرام.

وبعد ساعات من الانقطاع، بدأت الخدمات في العودة تدريجيا إلى وضعها الطبيعي، قبل أن يؤكد المستخدمون استعادة عمل المنصات الثلاث بشكل كامل.

ولم تصدر شركة “ميتا” بيانا رسميا يوضح أسباب العطل أو مدته، حتى وقت استعادة الخدمات.

وسلط هذا العطل الضوء مجددا على الاعتماد المتزايد لملايين المستخدمين حول العالم على منصات ميتا في التواصل وممارسة أنشطتهم اليومية عبر الإنترنت.

عودة فيسبوك منصات ميتا عطل فيس بوك أعطال ميتا

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