ماذا يحدث لجسمك عند تناول التوت الأزرق؟

يُعدّ التوت الأزرق من أكثر الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، خاصة مركبات الأنثوسيانين التي تمنحه لونه المميز وتساعد في حماية خلايا الجسم من التلف.

يساهم في دعم صحة القلب من خلال تحسين مستويات ضغط الدم والكوليسترول، كما يعزز وظائف الدماغ والذاكرة بفضل تأثيره الإيجابي على الخلايا العصبية، ويحتوي أيضًا على نسبة جيدة من فيتامين C والألياف، مما يدعم جهاز المناعة ويحسن الهضم.

فوائد التوت الازرق..

1-تحسن الذاكرة

قد يُساعد تناول التوت الأزرق على تحسين الذاكرة ويعتقد الباحثون أن خصائص التوت المضادة للأكسدة والالتهابات هي المسؤولة عن تعزيز صحة الدماغ.

وقد وجدت إحدى الدراسات أن إضافة حصة واحدة على الأقل من التوت الأزرق أسبوعيًا إلى النظام الغذائي للشخص أدى إلى إبطاء التدهور المعرفي لدى النساء المسنات لمدة سنتين ونصف.

2-فوائد مضادات الأكسدة

يحتوي التوت الأزرق على أحد أعلى تركيزات مضادات الأكسدة المقاومة للأمراض، والتي قد تحمي من السرطان .

وأظهرت بعض الأبحاث أن مستخلص التوت الأزرق يمكن أن يساعد في زيادة حساسية الخلايا السرطانية لتأثيرات العلاج الإشعاعي كما قد تقلل مضادات الأكسدة الموجودة في التوت الأزرق من نمو الخلايا غير الطبيعي، الذي يغذي السرطان.

3-تحسن صحة البشرة

قد يدعم فيتامين سي الموجود في التوت الأزرق تكوين الكولاجين في الجلد ويقي من تلف الجلد الناتج عن الشمس.

يحتوي كوب واحد فقط من التوت الأزرق على ٢٤٪ من احتياجك اليومي من فيتامين سي.

4-تسارع عملية تعافي عضلاتك

تشير بعض الأبحاث إلى أن مكملات التوت الأزرق قد تخفف من آلام العضلات بعد النشاط البدني وفي إحدى الدراسات، لاحظ الرياضيون الذين تناولوا عصائر التوت الأزرق قبل وبعد تمارينهم الرياضية تسارعًا في تعافي العضلات.