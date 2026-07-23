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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

التوترات مستمرة.. انفجارات تهز ميناء ماهشهر جنوبي إيران

انفجارات تهز ميناء ماهشهر جنوبي إيران
انفجارات تهز ميناء ماهشهر جنوبي إيران
القسم الخارجي

أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجارات في ميناء ماهشهر بمحافظة خوزستان، جنوب غربي إيران، في تطور أمني جديد يأتي وسط تصاعد التوترات الإقليمية.

وبحسب المعلومات الأولية التي أوردتها وسائل الإعلام الإيرانية، وقعت الانفجارات في محيط مدينة ماهشهر الساحلية، التي تضم أحد أبرز المراكز الصناعية والبتروكيماوية في إيران، ما أثار مخاوف بشأن طبيعة الحادث وما إذا كان مرتبطًا بمنشآت حيوية في المنطقة.

ولم تتضح، حتى الآن، الأسباب المباشرة للانفجارات، كما لم تعلن السلطات الإيرانية بشكل رسمي عن حجم الأضرار أو ما إذا كان الحادث قد أسفر عن سقوط ضحايا. وتواصل الجهات المختصة عمليات التحقق من ملابسات الواقعة، في انتظار صدور تفاصيل رسمية أكثر دقة.

وتكتسب ماهشهر أهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة، إذ تضم ميناءً رئيسيًا ومنشآت صناعية وبتروكيماوية واسعة، وتعد المنطقة أحد أبرز مراكز إنتاج وتصدير المنتجات البتروكيماوية الإيرانية. ومن ثم، فإن وقوع أي حادث كبير فيها قد تكون له تداعيات على حركة الإنتاج والنقل، فضلًا عن تأثيره المحتمل على أمن المنشآت الحيوية.

ويأتي الإعلان عن الانفجارات في ظل أجواء إقليمية شديدة التوتر، حيث تشهد المنطقة تطورات أمنية وعسكرية متسارعة، ما يرفع منسوب المخاوف بشأن احتمال تعرض منشآت استراتيجية إيرانية لهجمات أو أعمال تخريب.

دوي انفجارات التلفزيون الإيراني إيران خوزستان مدينة ماهشهر

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