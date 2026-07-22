ذروة الحر تضرب مصر.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

تشهد مصر موجة شديدة الحرارة تُعد الأطول منذ بداية فصل الصيف، وسط ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس. وكشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وموعد انكسار الموجة الحارة.

أطول موجة حارة خلال صيف 2026

قال الدكتور محمود القياتي، نائب مدير المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لأول وأطول موجة حارة خلال فصل الصيف هذا العام، موضحًا أنها تستمر حتى يوم السبت المقبل.

ذروة الموجة اليوم وغدًا

وأوضح القياتي أن اليوم وغدًا يمثلان ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، حيث تصل الحرارة المحسوسة إلى 42 درجة مئوية، لتسود أجواء شديدة الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

ليالٍ حارة بسبب الرطوبة

وأشار إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة خلال ساعات الليل، مؤكدًا أن درجات الحرارة الحالية أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

موعد انكسار الموجة الحارة

وأكد نائب مدير المركز الإعلامي بالأرصاد أن الموجة الحارة تبدأ في الانكسار اعتبارًا من الأحد المقبل، حيث تنخفض درجات الحرارة لتسجل نحو 35 درجة مئوية، مع ظهور سحب منخفضة على السواحل الشمالية.

تشهد مصر خلال فصل الصيف موجات حارة متتالية تتأثر بارتفاع نسب الرطوبة، ما يؤدي إلى زيادة درجات الحرارة المحسوسة عن القيم الفعلية، فيما تنصح هيئة الأرصاد المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه والسوائل للحد من تأثير الإجهاد الحراري.