قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إجراء قوي من تامر عاشور ضد إحدى المنصات الرقمية
فابريزيو رومانو يحسم الجدل حول انتقال رودري إلى ريال مدريد
ميسرة بكور: إيران تحمل عداوة للدول العربية وتواصل الاعتداء على الخليج
مدبولي: اتفاقية تطوير 1800 غرفة وجناح فندقي تؤكد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
وزير الطيران يبحث مع شركة إنجليزية تطوير تقنيات أجهزة المحاكاة لأكاديمية التدريب
محافظ دمياط: نتابع بشكل دوري ملف «حياة كريمة» لتحقيق مستهدفات المبادرة الرئاسية
عمرو دياب يطرح حبيتِك.. تعرف على تفاصيل الألبوم
استثمارات باكستانية مرتقبة في «اقتصادية قناة السويس».. تفاصيل لقاء «عبد العاطي» و«دار»
ماذا بعد مد مهلة التقديم؟.. تعرف على تفاصيل قانون الإيجار القديم
الحارس المكسيكي أوتشوا يعلن اعتزاله كرة القدم
مد فترة تقديم رياض الأطفال بجميع المحافظات حتى 31 يوليو
الحكومة توافق على 7 قرارات مهمة اليوم.. تعرف على التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ذروة الحر تضرب مصر.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

الحرارة
الحرارة
رحمة سمير

تشهد مصر موجة شديدة الحرارة تُعد الأطول منذ بداية فصل الصيف، وسط ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس. وكشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وموعد انكسار الموجة الحارة.

أطول موجة حارة خلال صيف 2026

قال الدكتور محمود القياتي، نائب مدير المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لأول وأطول موجة حارة خلال فصل الصيف هذا العام، موضحًا أنها تستمر حتى يوم السبت المقبل.

ذروة الموجة اليوم وغدًا

وأوضح القياتي أن اليوم وغدًا يمثلان ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، حيث تصل الحرارة المحسوسة إلى 42 درجة مئوية، لتسود أجواء شديدة الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة

ليالٍ حارة بسبب الرطوبة

وأشار إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة خلال ساعات الليل، مؤكدًا أن درجات الحرارة الحالية أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

 

موعد انكسار الموجة الحارة

وأكد نائب مدير المركز الإعلامي بالأرصاد أن الموجة الحارة تبدأ في الانكسار اعتبارًا من الأحد المقبل، حيث تنخفض درجات الحرارة لتسجل نحو 35 درجة مئوية، مع ظهور سحب منخفضة على السواحل الشمالية.

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء

تشهد مصر خلال فصل الصيف موجات حارة متتالية تتأثر بارتفاع نسب الرطوبة، ما يؤدي إلى زيادة درجات الحرارة المحسوسة عن القيم الفعلية، فيما تنصح هيئة الأرصاد المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه والسوائل للحد من تأثير الإجهاد الحراري.

الأرصاد انكسار الموجة الحارة الموجة الحارة ذروة الحر مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الأحد المقبل .. ماذا أعلنت التعليم؟

رسائل جروبات الغش

نتيجة الثانوية العامة 2026 ..حقيقة التلاعب في الدرجات بالكنترولات قبل ظهورها رسميا

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 ..تفاصيل عاجلة بشأنهم قبل أيام من إعلان النتيجة

اجتماع رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم

إيلون ماسك

مليارات تتبخر في ليلة واحدة.. إيلون ماسك يخسر ما يُعادل ثروة 90% من قائمة «بلومبرج للمليارديرات»

اموال

ضحايا مستريح الأميرية: استولى على 150 مليون جنيه وهرب

شريف إكرامي وزوجته

شريف إكرامي يلفت الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام مع زوجته بعد الاعتزال|شاهد

طالبات الأزهر

بقرار من المجلس الأعلى.. الأزهر يستعد لتطبيق نظام البكالوريا في المرحلة الثانوية

ترشيحاتنا

عوائد السندات الأمريكية

استقرار عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات وسط إعادة تقييم لرهانات الفائدة

ثورة 23 يوليو

وزير البترول: ثورة يوليو ستظل محطة وطنية فارقة في تاريخ مصر

مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي

تحذير عاجل من الإسكان: إغلاق ملف حجز الوحدة نهائيًا في هذه الحالة

بالصور

زوجة مسلم بالأسود.. والمطرب: "أخونك إزاي وأنا معايا غزال"

زوجة مسلم تثير الجدل بفستان ملفت برفقته
زوجة مسلم تثير الجدل بفستان ملفت برفقته
زوجة مسلم تثير الجدل بفستان ملفت برفقته

عمرو دياب يطرح حبيتِك.. تعرف على تفاصيل الألبوم

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

بتكلفة 30 مليون جنيهاً.. محافظ الشرقية يفتتح وحدة الأشعة المقطعية وقسم الأطفال الداخلي بمستشفى فاقوس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بفستان الحمل

أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بفستان الحمل
أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بفستان الحمل
أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بفستان الحمل

فيديو

باسكال مشعلاني

باسكال مشعلاني تطرح «كيفك اليوم» عبر يوتيوب والمنصات الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد