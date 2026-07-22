شريف إكرامي يلفت الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام مع زوجته بعد الاعتزال|شاهد

شارك شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي وبيراميدز السابق، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطف شريف الأنظار بإطلالة صيفية بأجواء مميزة تجمعه بزوجته في أحدث ظهور.

وكان قد أعلن شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز، اعتزاله كرة القدم، برسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي.

وكتب شريف إكرامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “بعد أكتر من 30 سنة.. من قلبي بقولكم وبقول للكورة شكراً جيه اليوم اللي هودع فيه الملعب واعلق الجوانتي”.

ووجه اكرامي الشكر للجمهور وللاندية التي شاركته رحلته، والمدربين واللاعبين والعمال والإداريين والفرق الطبية، وعائلته.