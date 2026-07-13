شريف إكرامي: مصطفى شوبير أثبت أنه حارس كبير.. وقدم أداء تاريخيا أمام الأرجنتين

أكد شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، فخره بالمستوى المميز الذي قدمه مصطفى شوبير مع منتخب مصر خلال بطولة كأس العالم، مشيرًا إلى أنه كان في كامل الجاهزية والاستعداد لخوض منافسات البطولة، وأثبت للجميع أنه حارس مرمى كبير.

وقال إكرامي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن أكثر ما يميز مصطفى شوبير هو جاهزيته الدائمة، موضحًا أن مشاركته في أي وقت لا تجعلك تشعر بأنه بعيد عن أجواء المباريات أو يفتقد الاستعداد.

وتابع أن شوبير خاض معركة حقيقية ضد الانتقادات والتصريحات التي كانت تقلل من إمكانياته، والتي رددت أنه يشارك بسبب اسم والده، مؤكدًا أن ما قدمه داخل الملعب كان أفضل رد على تلك المزاعم.

تصديات ومستوى استثنائي

وأشار حارس بيراميدز إلى أن الأداء الذي قدمه مصطفى شوبير خلال الشوط الأول من مواجهة الأرجنتين يُعد من أفضل الأداءات الفردية في تاريخ منتخب مصر، خاصة أنه جاء أمام بطل العالم، واصفًا هذا الشوط بـ«المبهر» لما شهده من تصديات ومستوى استثنائي.