التوقيت الشتوي 2026 يبدأ يوم جمعة.. موعد تغيير الساعة رسميًا

يبدأ التوقيت الشتوي 2026 رسميًا في مصر مع الساعات الأولى من يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، بعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي بنهاية يوم الخميس 29 أكتوبر، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023.

ويترقب ملايين المواطنين موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 لمعرفة كيفية تغيير الساعة، وتأثير ذلك على مواعيد العمل والدراسة والرحلات والخدمات اليومية، خاصة أن تغيير التوقيت ينعكس على مختلف الأنشطة المرتبطة بالمواعيد الرسمية.





ويعد التوقيت الشتوي 2026 من أكثر الموضوعات التي تشهد اهتمامًا واسعًا خلال شهر أكتوبر من كل عام، نظرًا لما يترتب عليه من تعديل في الساعة الرسمية للدولة، وهو ما يستدعي التأكد من ضبط الهواتف والأجهزة الإلكترونية قبل بدء يوم الجمعة.

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر

ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي رسميًا مع نهاية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، ليبدأ التوقيت الشتوي 2026 اعتبارًا من منتصف الليل الفاصل بين الخميس والجمعة.

وعندما تشير الساعة إلى الثانية عشرة بعد منتصف الليل، يتم تأخيرها لمدة 60 دقيقة لتصبح الحادية عشرة مساء الخميس، وهو الإجراء الذي يمثل بداية تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في جميع أنحاء الجمهورية.

ويأتي هذا التغيير تنفيذًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي أعاد العمل بنظام التوقيت الصيفي والشتوي بعد سنوات من إلغائه، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من ساعات النهار.

طريقة تغيير الساعة عند بدء التوقيت الشتوي 2026

مع بداية التوقيت الشتوي 2026 يجب على المواطنين إعادة ضبط الساعة يدويًا إذا كانت أجهزتهم لا تدعم التحديث التلقائي.

ويتم ذلك من خلال:

عند الساعة 12:00 منتصف الليل يتم تأخير الساعة إلى 11:00 مساءً.

التأكد من تفعيل خاصية الضبط التلقائي في الهواتف الذكية.

مراجعة ساعات الحائط والساعات اليدوية.

ضبط ساعات السيارات والأجهزة المنزلية غير المتصلة بالإنترنت.

ويُنصح بالتأكد من صحة التوقيت قبل بدء يوم الجمعة، لتجنب أي أخطاء في مواعيد العمل أو الدراسة أو السفر.



قانون التوقيت الصيفي

ينظم القانون رقم 24 لسنة 2023 مواعيد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 والتوقيت الصيفي، بعدما أعادت الدولة العمل بهذا النظام ضمن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة.

وينص القانون على:

تقديم الساعة 60 دقيقة بداية من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل.

استمرار العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

تأخير الساعة 60 دقيقة مع بداية الجمعة الأخيرة من أكتوبر، إيذانًا ببدء التوقيت الشتوي 2026.

وأكد القانون أن هذه المواعيد تتكرر سنويًا ما لم يصدر تعديل تشريعي جديد.

متى بدأ التوقيت الصيفي في 2026؟

بدأ العمل بالتوقيت الصيفي لعام 2026 مع بداية يوم الجمعة 24 أبريل، حيث تم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة لتصبح الواحدة صباحًا بدلًا من الثانية عشرة.

ويستمر العمل بهذا النظام طوال أشهر الربيع والصيف وحتى نهاية الخميس 29 أكتوبر، ليبدأ بعد ذلك التوقيت الشتوي 2026 رسميًا مع الساعات الأولى من يوم الجمعة.

لماذا يتم تغيير الساعة يوم الجمعة؟

اختارت الحكومة أن يبدأ التوقيت الشتوي 2026 مع بداية يوم الجمعة، لأنه يمثل عطلة أسبوعية في أغلب القطاعات الحكومية والخاصة.

ويساعد هذا التوقيت على:

تقليل الارتباك في مواعيد العمل.

منح المؤسسات فرصة لتحديث الأنظمة الإلكترونية.

إتاحة الوقت للمواطنين لضبط ساعاتهم.

تجنب التأثير على الدراسة والخدمات الحكومية.

كما يسهم ذلك في ضمان انتقال سلس بين التوقيتين دون تعطيل للمصالح العامة.

ما الهدف من تطبيق التوقيت الشتوي 2026؟

يأتي تطبيق التوقيت الشتوي 2026 ضمن منظومة إدارة الطاقة التي تعتمدها الدولة، حيث يهدف النظام إلى تحقيق أفضل استفادة من ساعات النهار خلال فصلي الربيع والصيف، ثم العودة إلى التوقيت الطبيعي خلال فصل الشتاء.



ومن أبرز أهداف النظام:

ترشيد استهلاك الكهرباء.

تقليل استهلاك الوقود.

تحسين كفاءة استخدام الطاقة.

مواءمة ساعات العمل مع ضوء النهار.

دعم خطط الدولة في إدارة الموارد.

ماذا يتغير بعد تطبيق التوقيت الشتوي؟

بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 تتغير مواعيد شروق الشمس وغروبها وفق التوقيت الرسمي الجديد، إذ يصبح الشروق أبكر بنحو ساعة مقارنة بالتوقيت الصيفي، وكذلك يحدث الغروب في وقت مبكر.

كما يلاحظ المواطنون تغيرًا في:

مواعيد الرحلات الجوية والقطارات.

جداول الحافلات ووسائل النقل.

مواعيد العمل في بعض الجهات.

الخدمات الإلكترونية المرتبطة بالتوقيت.

الاجتماعات والفعاليات التي تعتمد على التوقيت الرسمي.

هل تتغير مواعيد العمل بعد بدء التوقيت الشتوي؟

لا يؤدي التوقيت الشتوي 2026 إلى تغيير عدد ساعات العمل الرسمية، لكنه يغير التوقيت الذي تبدأ وتنتهي فيه الأنشطة اليومية وفق الساعة الجديدة.

وقد تعلن بعض الجهات الحكومية أو المؤسسات الخاصة تعديلات تنظيمية إذا اقتضت طبيعة العمل ذلك، بينما تستمر أغلب الجهات في العمل بالمواعيد المعتادة بعد ضبط الساعة.

كما يُنصح المواطنون بمتابعة أي قرارات رسمية تصدر بشأن مواعيد العمل أو الدراسة بعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي.



نصائح مهمة مع بدء التوقيت الشتوي 2026

مع موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026، يوصي الخبراء باتباع مجموعة من الإرشادات لضمان الانتقال بسهولة إلى التوقيت الجديد، وتشمل:

ضبط الساعة قبل النوم مساء الخميس.

مراجعة مواعيد السفر والرحلات.

تحديث المنبهات على الهواتف والساعات.

التأكد من ضبط الأجهزة الإلكترونية.

مراجعة مواعيد الدراسة والعمل صباح الجمعة.

وتساعد هذه الخطوات في تجنب أي ارتباك قد يحدث نتيجة تغيير الساعة، خاصة خلال اليوم الأول من تطبيق التوقيت الجديد.

وفي النهاية، يمثل التوقيت الشتوي 2026 أحد التغييرات السنوية المهمة التي تمس ملايين المواطنين، سواء فيما يتعلق بمواعيد العمل أو الدراسة أو السفر أو الخدمات المختلفة، ولذلك، يُنصح بمتابعة البيانات الرسمية والتأكد من ضبط جميع الأجهزة مع بداية يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، لضمان الالتزام بالمواعيد الجديدة دون أي مشكلات.