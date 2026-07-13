قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبور 20 سفينة عبر هرمز تحت حماية وتنسيق أمريكي
أحمد فتوح: الموسم الحالي الأخير في عقدي مع الزمالك.. وحسام صعب يكون كوبري
هل الفرح بإخراج الصدقة وعمل الخير رياء؟.. الإفتاء تجيب
إعلام إيراني: انقطاع التيار الكهربائي في الأهواز بعد قصف أمريكي
ضربات أمريكية جديدة تهز إيران.. استهداف مواقع في خوزستان وبرج اتصالات قرب مضيق هرمز
النفط يشتعل.. أسعار الخام تقفز بأكثر من 3% مع تصاعد المواجهة بين أمريكا وإيران
التوقيت الشتوي 2026 يبدأ يوم جمعة.. موعد تغيير الساعة رسميًا
من أدى هذه الصلاة كل يوم بنى الله له بيتا في الجنة
نشأت الديهي: وحدة سوريا قضية أمن قومي عربي.. والتقارب المصري التركي يزعج إسرائيل
قرار عاجل بغلق حمام سباحة مركز شباب استاد بورسعيد
3 أندية أوروبية تراقب إمام عاشور.. وعرض إنجليزي يصل إلى 5 ملايين إسترليني
أمريكا تعلن إحباط هجوم إيراني في مضيق هرمز.. وإسقاط صاروخ ومسيرة خلال حماية السفن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل الفرح بإخراج الصدقة وعمل الخير رياء؟.. الإفتاء تجيب

الصدقة
الصدقة
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

هل الفرح بإخراج الصدقة وعمل الخير رياء؟..سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجله له.

وأجاب عثمان، قائلًا: إن الفرح بعمل الخير لا يعد من باب الرياء؛ لقوله – تعالى- «قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ»، ( سورة يونس: الآية 58).

وأضاف أنه إذا فعل الإنسان خيرًا لوجه الله – تعالى- وليس في نيته أن يتحدث الناس عنه؛ فلا يكترث بهم ويجعل فرحه مع خالقه فقط.

وتابع أن من فعل عملًا يقصد منه تحدث الناس عنه بالفضل؛ فالله – سبحانه وتعالى- يقول في الحديث الذي رواه أبي هريرة -رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه -صلّى اللّه عليه وسلّم-: قال اللّه تبارك وتعالى: «أنا أغْنَى الشُّركاء عن الشِّرك، مَن عمل عملًا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه»، رواه مسلم، وفي رواية ابن ماجه: “فأنا منه بريء وهو للّذي أشرك”.

ونوه إلى ضرورة أن يكون عمل الخير إخلاصًا للمولى – عز وجل-، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الناس بعد فعلهم للخير يتوقفون عنه؛ لأن الشيطان يوسوس لهم بأن الغرض منه الرياء.

واختتم أمين الفتوى قائلًا: " دائمًا أفعل الخير ولا تنتبه إلى الناس؛ لأن ذلك قد يكون سبيلًا لتوقفك عنه وخسراتك لهذا الثواب العظيم".

معنى الرياء وحكمه

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، إن الرياء من الصفات المذمومة التي أمرنا الشرع أن نبتعد عنها، موضحًا أن كلمة رياء أتت في اللغة العربية مشتقة من الرؤية "أريد أن يراني الناس وأنا أفعل خصلة من خصال الخير، حتى يستوجب هذا مدحهم، ورضاهم".

وأضاف جمعة، عبر فيسبوك أن الرياء يكون العمل فيه ليس لله، لم يخلص صاحبه نيته لله، ، بل يلتفت إلى الناس، مشيرًا إلى أن الدافع من ذلك الشهرة، والمجد، العظمة، الكبر.

وتابع: الرياء ربنا حرَّمه فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ فالرياء يقصد به وجه غير وجه الله؛ ولذلك النبي ﷺ قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياء» يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جازى العباد بأعمالهم: «اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء».

هل الفرح بإخراج الصدقة وعمل الخير رياء هل الفرح بإخراج الصدقة رياء هل الفرح بعمل الخير رياء معنى الرياء وحكمه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

2000 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

التوقيت الشتوي 2026

التوقيت الشتوي 2026 يبدأ يوم جمعة.. موعد تغيير الساعة رسميًا

ميسي

رسميًا في الأرجنتين.. منع تسمية المواليد الجُدد باسم ميسي

إجازة

3 أيام إجازة متتالية.. مفاجأة سارة للموظفين خلال يوليو الجاري

النائبة سجى عمرو هندي

نجل شوبير يحتفل بخطوبته على النائبة سجى عمرو هندي.. صور

أسعار السبائك الذهب الآن

سعر سبيكة 10 جرام.. أسعار السبائك الذهب الآن

سعر الدولار اليوم

ارتفاع فى كافة البنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

سويسرا

قانون غير مقبول.. مدرب سويسرا يفتح النار على التحكيم في كأس العالم

ترشيحاتنا

مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر

مصطفى شوبير يفتح قلبه.. كواليس كأس العالم ورسائل من داخل المنتخب

حسام حسن

حسام حسن يكشف الأسرار.. سبب تأخر هيثم حسن ويحسم الجدل حول صلاح وشوبير ومرضه

د. كوثر محمد

التمريض: الأكاديميات الوهمية تستغل طلاب الإعدادية والثانوية العامة بشكل خطير

بالصور

نجل شوبير يحتفل بخطوبته على النائبة سجى عمرو هندي.. صور

النائبة سجى عمرو هندي
النائبة سجى عمرو هندي
النائبة سجى عمرو هندي

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية اقتصادية| قفزة كبيرة للجنيه الذهب.. اعرف السعر الآن

إيمان عبد اللطيف

رعـ. ب في تل أبيب.. استطلاع رأي يثير القلق ويزيد الانقسام السياسي| تغطية خاصة

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| الدراسة من المنزل.. بيان عاجل من التعليم يخص المدارس الدولية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد